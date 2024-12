In queste ultime ore è stato pubblicato un video di Alessia Pecchia, attuale concorrente ad Amici 24, mentre si trovava a Sarajevo dove ha vinto il campionato mondiale di ballo Latino per la seconda volta.

La vittoria a Sarajevo di Alessia di Amici 24

Alessia Pecchia è una concorrente di Amici 24 ed è stata scelta da Alessandra Celentano, la quale ha voluto offrirle un banco per la danza. Il suo percorso sta proseguendo ancora oggi e con il tempo vedremo se riuscirà ad accedere al Serale.

Tuttavia, nelle scorse ore è accaduto qualcosa che ha perplesso tutti i fan del talent di Maria De Filippi. Sul web, infatti, è spuntato un video che ritrae Alessia a Sarajevo durante il campionato mondiale di ballo Latino. Parrebbe che abbia ricevuto il permesso di lasciare la casetta per partecipare alla gara. Una gara che ha vinto per la seconda volta nella sua carriera.

Il web ha preso due posizioni diverse: qualcuno sostiene che in passato nessun allievo ha ricevuto il permesso di lasciare il programma per una gara, mentre altri affermano che invece è accaduto anche se non spesso. La cosa che pare certa è che Alessia di Amici 24 ha potuto farlo e ha dato il meglio di sé sulla pista da ballo. Qui sotto possiamo vedere il video pubblicato dal profilo Instagram della World DanceSport Federation:

Ad oggi, non sappiamo se Maria De Filippi ne parlerà facendole le congratulazioni in puntata oppure no. Staremo a vedere che cosa accadrà e nel frattempo anche noi di Novella 2000 le facciamo le nostri più cari complimenti per tale traguardo raggiunto. Siamo certi che anche la sua maestra ad Amici sarà fiera di lei.