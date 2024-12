In questi ultimi giorni si è diffuso un gossip in merito a una presunta lite al ristorante tra Elodie e il fidanzato Andrea Iannone. Che cosa c’è di vero? Cerchiamo di scoprirlo insieme.

Presunta lite tra Iannone ed Elodie

Sembra che la storia che la storia tra Elodie e Andrea Iannone abbia avuto una battuta d’arresto. Ma è la verità? La loro relazione, come vediamo dai social, sembra procedere a gonfie vele ma ogni tanto spuntano dei gossip che sicuramente non faranno molto piacere a nessuno dei due.

Possiamo, per esempio, citare la volta in cui si è vociferato di un flirt tra il pilota e Alice Campello oppure il giorno in cui si parlava di una lite tra i due innamorati. Tutte queste chiacchiere sono state messe a tacere con i fatti, in quanto la cantante e lo sportivo si sono sempre mostrati felici e affiatati nelle apparizioni in pubblico e sul web.

In queste ultime ore, tuttavia, è spuntato un nuovo gossip in merito a un loro presunto forte litigio in un ristorante. A parlarne, come riporta anche il sito Gossip e TV, è il settimanale Gente, che rivela alcuni dettagli su questa vociferata tensione. Il motivo non sarebbe noto, ma Elodie sarebbe stata avvistata mentre lasciava il locale molto arrabbiata. Si legge:

“Lei avrebbe lasciato il ristorante con il centauro che le è andato apprezzo con un’espressione mortificata e per nulla serena. Sono stati pizzicati nei pressi di Piazza del Popolo mentre si dirigevano nell’hotel in cui alloggiavano”.

Vedremo se nei prossimi giorni i due diretti interessati decideranno di dare la loro versione dei fatti oppure no. Per ora, come sempre, vi consigliamo di prendere queste informazioni con le pinze. Noi di Novella 2000 rimaniamo a disposizione per tutte le rettifiche o smentite del caso.