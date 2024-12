Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Ballando con le stelle e dal dietro le quinte è apparso un video che mostra la caduta dalle scale di uno dei Cugini di Campagna. Ecco cos’è successo.

Ruzzolone per uno dei Cugini di Campagna a Ballando

La puntata di ieri sera di Ballando con le stelle è stata carica di eventi, come per esempio le critiche di Selvaggia Lucarelli prima a Sonia Bruganelli e poi ad Angelo Madonia. Così come la risposta di quest’ultimo alla giudice e non solo. Infatti, sulla pista da ballo Bianca Guaccero è scoppiata a piangere dopo aver dedicato una coreografia alla figlia.

Nel programma di Milly Carlucci, però, capita a volte che altre cose divertenti o interessanti accadano proprio nel dietro le quinte. Questo è accaduto proprio nell’appuntamento andato in onda poche ore fa, subito dopo la danza per il ripescaggio dei Cugini di Campagna.

Tutti gli ex concorrenti, infatti, si sono sfidati per avere un’occasione di tornare in gara e ad avere la meglio sono stati Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina. Tuttavia, che non naviga sui social potrebbe non sapere che cosa è accaduto! Un cantante dei Cugini di Campagna, appunto, ha fatto un ruzzolone appena ha abbandonato lo studio.

Qui sotto possiamo vedere il momento in cui tutti scendono le scale fino a quando uno di loro non scivola cadendo per la scalinata, scivolando sui gradini. Per fortuna non si è fatto nulla e si è alzato sorridendo e camminando da solo senza l’aiuto di nessuno. L’episodio, però, ha fattoi l giro del web e sono stati tanti i commenti degli utenti divertiti.

Tornando alla gara di Ballando con le stelle, vedremo che cosa accadrà nelle ultime puntate che verranno trasmesse nelle prossime settimane. Vi terremo aggiornati come al solito. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.