Sui social Alessia Mancini fa sapere di trovarsi in ospedale e di aver subito un'operazione: come sta oggi la moglie di Flavio Montrucchio

Come sta Alessia Mancini dopo l’operazione

Alessia Mancini questa mattina dall’ospedale Sant’Eugenio di Roma è intervenuta sui social per fare sapere ai suoi fan di aver subito un’operazione chirurgica nelle scorse ore. Attualmente l’ex Letterina di Passaparola è ricoverata, circondata dall’affetto delle persone care, del personale medico e dei suoi numerosi fan che le hanno augurato una pronta guarigione.

Massimo riserbo sull’intervento: la showgirl non è entrata troppo nel dettaglio, ma ha scritto poche righe accompagnate da degli hashtag come #prevenzione e #lasaluteètutto. Sorridente e felice che tutto sia andato per il meglio, Alessia Mancini ci ha tenuto a rassicurare tutti. Ecco le sue parole utilizzate come didascalia al post di Instagram:

“Buongiorno a tutti. Vi avevo accennato che dovevo fare un piccolo intervento… tutto ok. Un grazie di cuore a tutto il personale (medico e non) che si è preso cura di me”. Per poi lanciare un messaggio diretto ai numerosi follower al suo seguito, Alessia Mancini ha detto: “Mi raccomando prendetevi cura di voi… sempre”.

A non lasciarla un secondo suo marito Flavio Montrucchio. I due fanno coppia fissa da 18 anni e da 16 sono sposati. Si tratta di una delle coppie più amate e seguite dello spettacolo italiano. E anche stavolta Flavio non poteva che essere lì vicino a lei, come mostrato simpaticamente anche da Alessia Mancini su Instagram.

La conduttrice televisiva ha condiviso un tenero video che mostra suo marito lì nella sua stanza. Tra loro anche uno scambio di battute: “Guardi che già mi hanno operato. Lei è il chirurgo?”, con Flavio che risponde divertito: “Ma per venire a trovarti, posso venire così?”. Alessia Mancini con dolcezza ha ribattuto: “Vai bene anche così”. (QUI IL POST IN QUESTIONE)

Noi di Novella 2000 e Novella2000.it mandiamo un caloroso abbraccio ad Alessia Mancini e ci uniamo agli auguri dei numerosi fan!

Novella 2000 © riproduzione riservata.