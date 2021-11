Un vippone rivela di aver avuto una storia con una vippona dello scorso anno, lei risponde

1 La rivelazione di Giucas Casella

Durante questa settimana uno dei vipponi del Grande Fratello Vip 6 ha fatto una rivelazione che ha lasciato tutti spiazzati. Stiamo parlando di Giucas Casella che ha praticamente detto di aver avuto una relazione con una delle vippone presenti lo scorso anno nel reality. Di chi si tratta? Della contessa Patrizia de Blanck.

In pratica, considerando che Giucas non ricorda mai i nomi delle persone, e spesso fa delle gaffe (ricordiamo il suo aver scambiato Maria Monsè per Adriana Volpe), giorni fa hanno fatto con lui un gioco. Il Grande Fratello ha procurato i volti di alcuni ex gieffini famosi e Casella doveva dire il loro nome.

Dentro il confessionale, Manila Nazzaro ha mostrato il volto di Patrizia De Blanck, concorrente iconica della scorsa edizione. Lui ci ha messo un po’ per dire il suo nome. Ma nel cercare di farselo tornare in mente, ha detto di aver avuto una storia con lei. Manila è ovviamente rimasta spiazzata e ha chiesto spiegazioni. E pare che ci sia stato un breve flirt tra i due. Ieri, in puntata, Alfonso Signorini ha quindi parlato di questa cosa chiedendogli qualche spiegazione in più. Ma è venuto fuori che non è stato niente di serio.

Insomma, la lista della relazioni di Giucas Casella si allunga sempre di più. Dopo Iva Zanicchi, Katia Ricciarelli, un misterioso ragazzo ai tempi del collegio e tante altre donne, ora si unisce anche Patrizia De Black. Ma sarà davvero così? Proprio la contessa ha parlato qualche ora fa…