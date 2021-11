1 Parla Alessia Marcuzzi

Sono ormai passati alcuni mesi da quando Alessia Marcuzzi ha lasciato ufficialmente Mediaset, dopo ben 25 anni! La conduttrice infatti ha deciso di mettersi alla prova con nuove esperienze, e attualmente sta programmando le sue prossime mosse. I fan nel mentre attendono con ansia il ritorno della Marcuzzi in tv, ma al momento non è ancora ben chiaro quando e dove la ritroveremo. Nel mentre però Alessia ha deciso di lanciare un nuovo format su Instagram. La conduttrice infatti ha deciso che ogni settimana risponderà a tutte le domande dei suoi follower, senza censura, e in merito ha affermato:

“Da oggi, ogni martedì alle 21.00 vorrei provare a fare una cosa divertente con voi qui su Instagram: aprirò dalla mattina sulle mie storie una Box Domande, dove potrete chiedermi tutto ciò che volete. Chiacchiere e consigli di stile, di amore, di lavoro, di bellezza, di caz**te…tutto! E quando dico tutto è tutto”.

Poche ore fa così Alessia Marcuzzi ha risposto alle prime curiosità dei fan e naturalmente non è mancata la fatidica domanda sul suo ritorno in tv! A quel punto la conduttrice ha affermato che tornerà solo quando sarà pronta. In più in seguito, sempre su richiesta dei follower, ha anche mostrato la sua meravigliosa cabina armadio. Queste le parole della Marcuzzi e il video con il suo guardaroba:

“Quando mi rivedrete in tv? Questa è una domanda che mi avete fatto in tanti. Mi mancate un sacco, tornerò quando sarò pronta”.

Alessia Marcuzzi parla del suo ritorno in tv e mostra la sua cabina armadio. pic.twitter.com/EdM7Pu1NXJ — disagiotv (@disagio_tv) November 17, 2021

Qualche mese fa intanto Alessia Marcuzzi ha anche svelato il vero motivo per cui ha lasciato Mediaset. Andiamo a rivedere le sue parole in merito.