Grandi novità a Tale e quale con qualche cambiamento in giuria dopo l’addio di Loretta Goggi. Spunta infatti Alessia Marcuzzi, mentre il quarto giudice sarà a rotazione. Ecco che tra i nomi c’è anche Stefano De Martino che ritrova appunto la Marcuzzi dopo tutti i gossip che giravano su di loro.

A Tale e quale arrivano Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino

In questa pausa estiva si lavora alla realizzazione della nuova stagione televisiva che ripartirà a settembre. Dopo avervi rivelato tutte le novità sui palinsesti Mediaset, arriva qualche notizia anche dai programmi Rai in attesa di scoprire tutto il pacchetto completo. E così uno degli show che hanno avuto conferma è Tale e quale di Carlo Conti.

Come abbiamo già saputo, Loretta Goggi non farà più parte della giuria, la sua decisione è stata totalmente personale. Ritroveremo invece Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. La figura femminile, quindi, sarà Alessia Marcuzzi pronta in questo nuovo ruolo che la rende molto emozionata.

LEGGI ANCHE: Mara Venier sui social con un occhio bendato

Si era parlato della scomparsa del quarto giudice, ma adesso arriva la notizia che non sarà così. Semplicemente non ci sarà sempre la stessa persona, ma cambierà a ruotazione. Ancora non sappiamo chi quindi sedierà sul banco della giuria per dare i voti ai concorrenti (ancora da annunciare), ma qualche nome è già stato fatto. E così avremo sicuramente Geppi Guccari, Pupo e Stefano De Martino.

Ecco che quindi Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino si ritrovano in un programma dopo tutto il gossip che è girato su di loro alcuni mesi fa. Quando infatti Belen Rodriguez disse che De Martino l’aveva tradita più volte con ragazze diverse, alcune indiscrezioni fecero il nome anche della Marcuzzi. I due conduttori, inondati da questo gossip, hanno sempre negato.

Tale e quale show inizierà la messa in onda a partire da venerdì 27 settembre in prima serata su Rai1.