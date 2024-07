Nella giornata di martedì 16 luglio sono stati presentati i Palinsesti Mediaset per la stagione 2024/2025. Noi di Novella eravamo presenti e vi raccontiamo tutte le novità e i ritorni della prossima stagione televisiva.

La presentazione dei Palinsesti Mediaset 2024/2025

Nella serata di martedì 16 luglio presso gli studi di Cologno Monzese si è svolta la presentazione dei Palinsesti Mediaset 2024/2025, durante la quale sono state svelate le novità della prossima stagione televisiva. Anche Novella2000 era presente alla conferenza stampa e adesso vi sveliamo tutto quello che accaduto.

A prendere subito la parola è stato l’AD Mediaset Pier Silvio Berlusconi, che ha inizialmente illustrato i risultati economici degli ultimi mesi e gli highlights dal 2019 al 2023.

Dopo aver mostrato tutti i dati tecnici, si è entrati nel vivo della conferenza e sono così state presentate le novità e i ritorni della prossima stagione televisiva.

Ma partiamo proprio con due grandi annunci.

Annunciata la nuova edizione de La Talpa

La prima grande notizia dei Palinsesti Mediaset 2024/2025 riguarda il ritorno de La Talpa. Dopo essere stata già annunciata lo scorso anno, adesso la nuova edizione del reality show sta finalmente per andare in onda.

Si tratterà tuttavia, come ha spiegato Pier Silvio Berlusconi, di un’edizione sperimentale. La Talpa infatti andrà in onda a partire da metà ottobre prima in streaming su Mediaset Infinity e in seguito su Canale 5. La finale invece verrà trasmessa prima in tv e in seguito verrà resa disponibile sulla piattaforma.

Alla conduzione ci sarà Diletta Leotta, che per la prima volta si metterà alla prova con questa nuova esperienza.

Il cast, sul quale attualmente non si hanno informazioni, sarà composto da personaggi Vip.

Amici Verissimo

La seconda grande novità annunciata ai Palinsesti Mediaset 2024/2025 è l’arrivo di Amici Verissimo. Il programma, attualmente in fase di sviluppo, andrà in onda in autunno su Canale 5 con la conduzione di Silvia Toffanin e la produzione di Maria De Filippi .

Le due presentatrici, come svelato, faranno insieme delle puntate con l’intento di celebrare i grandi artisti nati e cresciuti grazie ad Amici. Attualmente le serate confermate sono 2. Tuttavia non si esclude la messa in onda di una terza puntata.

Il progetto nasce da un’idea di Pier Silvio Berlusconi e di Maria De Filippi. Ci saranno all’interno del programma parti di spettacolo e di racconto, con ospiti del mondo della musica e non. Sarà una vera celebrazione di Amici e dei suoi artisti. Il programma andrà in onda da Roma.

Maria De Filippi tuttavia tornerà in tv anche con i suoi programmi di sempre.

Palinsesti Mediaset: confermati tutti i programmi di Maria De Filippi

Nel corso della prossima stagione televisiva, a tornare sul piccolo schermo saranno naturalmente anche tutti i programmi di Maria De Filippi.

Si partirà con la nuova edizione di Temptation Island, che andrà in onda su Canale 5 a settembre. Confermata anche l’edizione di luglio 2025.

A tornare saranno poi Tú sí que vales, Amici e naturalmente C’è Posta Per Te.

Scopriamo invece il daytime di Canale 5.

Il daytime di Canale 5

Nel corso della conferenza dei Palinsesti Mediaset 2024/2025 è stato svelato anche il daytime di Canale 5.

Oltre ai programmi di Maria De Filippi infatti ritroveremo anche Verissimo, Mattino Cinque, Forum, Pomeriggio Cinque (sempre con la conduzione di Myrta Merlino), Striscia La Notizia e il Tg5.

A tornare saranno anche le soap Beautiful ed Endless Love.

Non mancheranno anche i game show del pre serata, da La Ruota de la Fortuna, ad Avanti un Altro, fino ad arrivare a Caduta Libera.

La prima serata di Canale 5

I Palinsesti Mediaset 2024/2025 si arricchiscono anche grazie alla prima serata di Canale 5.

A essere confermati sono i più amati reality show. A tornare saranno infatti il Grande Fratello (che inizierà a metà settembre), La Talpa come già annunciato, e anche L’Isola dei Famosi.

La prima serata si arricchisce poi grazie ai talent, ai game show e ai programmi di intrattenimento. Ad andare in onda saranno Io Canto Generation, Io Canto Senior, Zelig, Lo Show dei Record e Chi Vuol Essere Milionario (in una versione torneo).

In più annunciato l’arrivo di un nuovo programma: The Ultimate Entertainer.

Palinsesti Mediaset: gli eventi di Canale 5

Non mancheranno su Canale 5 anche dei veri eventi.

Oltre ad Amici Verissimo è stato infatti confermato il ritorno de Il Volo. Previste infatti tre prime serate nella primavera 2025 e tre nella primavera 2026. In più andrà in onda uno speciale concerto di Natale.

Rinnovata anche la collaborazione con Pio e Amedeo. Il duo comico tonerà in onda con quattro prime serate nella primavera 2025 e quattro nel 2026. Non mancheranno anche nuovi progetti.

Ma gli eventi di arricchiscono anche di tanta musica.

I concerti di Canale 5

Su Canale 5 arrivano anche gli eventi musicali.

Tra settembre e novembre infatti andranno in onda una serie di concerti evento.

Si parte con lo show di Annalisa dall’Arena di Verona.

A seguire verranno trasmessi i live di Andrea Bocelli, Vasco Rossi e dei Pooh.

Le fiction di Canale 5

Nel corso dei Palinsesti Mediaset 2024/2025 sono stati anche annunciate le fiction. Non mancano novità e graditi ritorni.

Ad andare in onda sarà la seconda stagione di Storia di una famiglia perbene. A tornare sarà anche Il patriarca, con Claudio Amendola. In più ci sarà anche la seconda stagione di Maria Corleone e la terza stagione di Buongiorno, mamma!

Tra le novità troviamo invece I fratelli Cosaro con Beppe Fiorello, Le onde del passato con Anna Valle, La regola del gioco con Alessandra Mastronardi, Alex Bravo con Marco Bocci e Tutto quello che ho, con Vanessa Incontrada.

Infine è stata annunciata la nuova stagione de I Cesaroni.

Le fiction internazionali

Non mancheranno su Canale 5 anche fiction internazionali.

Ad andare in onda saranno infatti Segreti di Famiglia e La Rosa della Vendetta.

Ma non solo.

In tv in prima serata arriveranno anche Endless Love e Zorro.

Il daytime di Italia 1

Durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset 2024/2024 è stato anche rivelato il daytime di Italia 1.

A tornare in onda saranno Studio Aperto, CSI: Scena del crimine, NCIS, NCIS: Los Angeles, Chicago PD.

Non mancheranno anche I Simpson e Chicago Fire.

Ma scopriamo la prima serata.

La prima serata di Italia 1

La prima serata di Italia 1 è ricca di appuntamenti.

Non mancherà ovviamente il ritorno de Le Iene.

Previsti anche i programmi di intrattenimento, da Italia Uno On Stage, a Zelig Lab.

Tre i nuovi contenuti previsti: Max Working con Max Angioni, Pleased to Meet You e Il Formicaio, versione italiana del celebre programma spagnolo El Hormiguero.

Palinsesti Mediaset, il cinema di Italia 1

Previsti su Italia 1 anche tanti appuntamenti con il grande cinema.

Tra i titoli in programmazione ci sono Jurassic World Il Dominio, Animali Fantastici: I Segreti di Silente, The Batman e Memory.

E ancora tra i tanti titoli troviamo Minions 2, Bullet Train e Spiderman No Way Home.

Infine in onda su Italia 1 ci sarà anche la Coppa Italia.

Il daytime di Rete 4

Durante i Palinsesti Mediaset 2024/2025 è stato annunciato anche il daytime di Rete 4.

Ad andare in onda saranno ovviamente il TG4, Mattino 4 con Federica Panicucci e Lo sportello di Forum.

Non mancheranno Tempesta d’Amore, La signora in giallo e il grande cinema di Retequattro.

Non è ancora finita.

Palinsesti Mediaset, la prima serata di Rete 4

Anche la prima serata di Rete 4 è piena di appuntamenti.

Si parte da Quarta Repubblica. Tornano poi È sempre cartabianca, Fuori dal coro e Dritto e Rovescio.

E ancora in onda sul quarto canale troveremo Quarto grado, Freedom oltre il confine e Zona Bianca.

Si conclude con gli eventi in streaming.

Gli eventi in streaming su Mediaset Infinity

Quest’anno l’azienda ha deciso di puntare anche sullo streaming e non mancheranno dunque dei veri eventi su Mediaset Infinity.

Come annunciato, a essere trasmesso sulla piattaforma sarà la nuova edizione de La Talpa, che in seguito arriverà anche su Canale 5.

Non mancherà anche un evento legato a Laura Pausini. L’artista romagnola presenterà infatti il suo docufilm che mostrerà le immagini del suo ultimo tour mondiale. In più la cantante si racconterà con il pubblico, parlando della sua carriera e della sua vita.

Sempre su Mediaset Infinity andranno in onda in esclusiva la terza stagione di Viola come il mare e la seconda stagione di The Family.

Tra le novità c’è la serie turca My name is Farah.