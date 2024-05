Alessia Marcuzzi fan sfegatata di Taylor Swift! Vola a Parigi con sua figlia Mia per il concerto (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 13 Maggio 2024

Alessia Marcuzzi Taylor Swift

Alessia Marcuzzi si è dimostrata una grande fan di Taylor Swift andando a vederla in concerto a Parigi con la figlia e un’amica. Ecco il video e le parole che ha dedicato alla popstar americana.

Alessia Marcuzzi al concerto di Taylor Swift

Taylor Swift è la popstar del momento, il suo Eras Tour ha registrato sold out in tutto il mondo e ha raccolto migliaia di centinaia di fan in ogni sua data. Dopo aver terminato alcune tappe e essersi presa un periodo di riposo adesso è tornata più carica di prima per viaggiare attraverso l’Europa. Tre giorni interi sono stati dedicati a Parigi e tra i vip italiani presente all’evento abbiamo potuto vedere anche Alessia Marcuzzi.

La conduttrice è volata nella Capitale francese per una giornata in compagnia della famiglia e due amiche. Ha pubblicato un reel del suo viaggio e anche alcuni momenti salienti del concerto di un paio di giorni fa, compreso un filmato in cui possiamo sentire il pubblico dell’arena che acclama Taylor. Dal maxi schermo notiamo tutta l’emozione della cantante che, nonostante la fama e i numerosi anni di carriera alle spalle, si sorprende come fosse la prima volta.

Taylor Swift aveva appena finito un’esibizione al pianoforte e si è alzata quasi commossa sommersa dagli applausi. Alessia Marcuzzi ha quindi scritto sul proprio profilo Instagram questa dedica alla popstar: “La gratitudine e l’amore per questa donna. Lei si stupisce ancora. Questo video racchiude tutto“. Un messaggio che sicuramente sarà condiviso anche dagli altri ‘swifties‘, come possiamo leggere nei commenti del post.

Tra non molto l’Eras Tour approderà anche in Italia con due date molto attese e chissà che non potremo ritrovare la Marcuzzi anche in questo caso. Di certo chi ne avrà la possibilità difficilmente si lascerà scappare l’occasione di poter vedere il suo show dal vivo più di una volta.