Vincenzo Chianese | 12 Giugno 2024

Taylor Swift

Durante un recente concerto del suo The Eras Tour, Taylor Swift è stata protagonista di una piccola gaffe, che in breve ha fatto il giro del web.

La gaffe di Taylor Swift

Manca ormai sempre meno all’arrivo di Taylor Swift in Italia. Come è ben noto infatti il 13 e il 14 luglio la celebre pop star porterà il suo The Eras Tour a Milano, per due concerti evento che si terranno a San Siro. Da quasi un anno questi show sono attesissimi da tutti i fan ed è inutile dire che i biglietti sono andati a ruba nel giro di pochissime ore. Adesso però manca solo un mese alla prima data al Meazza e senza dubbio ne vedremo di belle.

Attualmente la Swift, dopo aver già girato l’America del Nord e del Sud, l’Asia e l’Oceania, sta affrontando la leg europea della tournée, tra poche settimane toccherà anche il nostro paese. Durante lo spettacolo, della durata di oltre 3 ore, Taylor celebra la sua intera carriera, proponendo canzoni tratte da tutti i suoi album, come suggerisce il titolo del tour, era dopo era. In attesa dei live di Milano però in queste ore è accaduto qualcosa che ha attirato l’attenzione del web.

Proprio durante uno degli ultimi concerti del The Eras Tour, Taylor Swift è stata protagonista di una piccola gaffe che in breve ha fatto il giro dei social. Durante lo spettacolo la cantante si è pulita il naso con le mani, ma i più non è sfuggito un dettaglio. Del moccio è infatti rimasto attaccato alle dita della Swift e in breve il video del momento ha fatto il giro del web.

I fan italiani intanto hanno iniziato il conto alla rovescia per i due concerti milanesi. Ma cosa accadrà durante questi attesissimi live? Non resta che attendere per scoprirlo.