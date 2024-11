Festa in casa di Alessia Marcuzzi per il compleanno di sua nonna Mela, la signora infatti compie oggi 101 anni

Un grande traguardo per la nonna di Alessia Marcuzzi che ha spento 101 candeline. Per l’occasione la showgirl ha realizato un video contenente tante foto scattate negli anni per fare gli auguri alla sua amata nonna. E il video lo ha poi condiviso sui social ed è stato apprezzato da tutti.

Il compleanno della nonna di Alessia Marcuzzi che compie 101 anni

In casa di Alessia Marcuzzi oggi è un giorno importante che merita anche una grande festa. Sua nonna Carmelina, detta Mela, infatti spenge ben 101 candeline. È stata la stessa showgirl a condividere con tutti i suoi follower questo traguardo importante pubblicando sul suo profilo Instagram un video dolcissimo e scrivendo: “Auguri nonna Mela del mio cuore. Oggi compi 101 anni!!!!!!!!! Ti voglio tanto tanto tanto tanto bene”.

Come si vede, la Marcuzzi ha festeggiato il compleanno della nonna con un video contenente una serie di foto fatte negli anni in famiglia. Ci sono scatti con Mia (la figlia più piccola di Alessia) che oggi è ormai una ragazzina, foto con il figlio maggiore della conduttrice, Tommaso Inzaghi. E poi tantissimi momenti di gioia e felicità passati in questi anni.

Carmelina De Cesari è la mamma della mamma di Alessia Marcuzzi, la signora Antonietta Donatelli. Dalle foto postate possiamo vederla sempre in ottima forma, tanto da non sembrare nemmeno un’ultracentenaria. Alessia è sempre stata molto legata alla nonna e per lei ogni giorno in più vissuto accanto a lei è un vero e proprio dono.

In un’intervista di qualche tempo fa la Marcuzzi, parlando appunto della nonna, aveva raccontato: “Spero di aver preso la stessa leggerezza di nonna Mela che la fa sembrare sempre una ragazzina. E la stessa profondità d’animo che mi ha fatto rimanere sempre con i piedi per terra”.

Facciamo anche noi tantissimi auguri di buon compleanno a Nonna Mela.