Alessia Marcuzzi lascia l’Isola: ecco dove la vedremo e chi la sostituirà

Come abbiamo visto, da qualche ora a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata Alessia Marcuzzi. L’amatissima conduttrice di Canale 5, infatti, stando ad un’indiscrezione lanciata da Dagospia, starebbe per lasciare definitivamente L’Isola dei Famosi, dopo ben cinque anni. Secondo il sito, sembrerebbe che la presentatrice abbia voglia di dedicarsi ad altri progetti, e che abbia dunque deciso di non prendere in mano le redini della prossima edizione del reality, che dovrebbe partire ad aprile, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip 4. Nonostante il gossip non sia ancora stato confermato, sul web stanno già circolando diverse indiscrezioni, che ci comunicano dove vedremo a breve Alessia, e chi invece prenderà il suo posto alla guida dell’Isola, sostituendola.

A svelare entrambe le notizie è in esclusiva TvBlog, che riporta a quale progetto si dedicherà Alessia Marcuzzi dopo aver lasciato L’Isola dei Famosi. Secondo il sito, pare che la conduttrice arriverà a presentare la nuova edizione de Lo Show dei Record, che sembrerebbe essere pronto a tornare su Canale 5. Il talent show, infatti, come è noto, dopo ben sei annate, nel 2018 è passata su Tv8, col titolo La Notte dei Record. Tuttavia, stando a quanto si legge, pare che la trasmissione sia pronta a fare il suo ritorno sulla rete Mediaset e che alla conduzione ci sia proprio Alessia.

Tuttavia, nonostante la lieta notizia, i fan de L’isola dei Famosi si stanno già chiedendo chi prenderà il posto di Alessia Marcuzzi all’interno del reality, e chi la sostituirà. TvBlog ha risposto anche a questa domanda, e il web sta già commentando la notizia. Scopriamo di chi si tratta.