Isola dei Famosi: Alessia Marcuzzi lascia? L'indiscrezione

Alessia Marcuzzi potrebbe lasciare l’Isola dei Famosi. Dopo che lo storico reality di Rai 2 è passato su Canale 5, al timone c’è sempre stata lei. Alessia ha condotto con successo ben cinque edizioni, tuttavia la scorsa stagione ha visto una flessione significativa degli ascolti. Il continuo cambio di collocazione settimanale e la vicinanza di molti reality forse non ha aiutato.

Inizialmente, infatti, si vociferava addirittura che l’Isola dei Famosi potesse essere sospesa. Così, però, non è. Mediaset ha anzi confermato che il programma si farà e la macchina della produzione è già in azione. La nuova edizione del reality, tuttavia, potrebbe riservare parecchie novità. Tra queste il non avere Alessia Marcuzzi al timone. A lanciare la notizia è Dagospia, che riporta quanto segue:

“DAGO FLASH! – A COLOGNO MONZESE SI SUSSURRA CHE SORA ALESSIA MARCUZZI ABBIA DECISO DOPO BEN 5 EDIZIONI DI CONCLUDERE LA SUA ESPERIENZA CON L’ISOLA DEI MORTI DI FAMA. UNA SCELTA MATURATA, PARE, ALLA LUCE DI NUOVI PROGETTI CHE LA ATTENDONO. IL BISCIONE CON CHI LA SOSTITUIRÀ? RIUSCIRÀ A TROVARE UN NOME ALL’ALTEZZA? – LA SCORSA ESTATE AI PALINSENSI ERA STATA “VENDUTA” LA SUA PRESENZA AGLI INVESTITORI PUBBLICITARI…”

