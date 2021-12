Continuano le confessioni piccanti di Alessia Marcuzzi che rivela il posto più strano in cui ha fatto l’amore

1 Le confessioni hot di Alessia Marcuzzi

Continuano le confessioni e le rivelazioni (anche hot) di Alessia Marcuzzi. La showgirl e conduttrice ha scelto ogni settimana di aprire su Instagram un box domande rispondendo a tutto, ma proprio a tutto. Ed infatti qualche settimana fa ha mostrato la sua collezione di vibratori per far capire che lei è a favore di essi. Il video ha ovviamente fatto il giro del web riscuotendo grande successo perché, nel suo piccolo, rappresenta uno sdoganamento di uno dei tanti tabù.

Questa settimana Alessia è tornata a rispondere alle domande dei seguaci e a tal proposito c’è stata una confessione piccante. Qualcuno, infatti, le ha chiesto quale fosse il luogo più strano in cui ha fatto l’amore. E lei ha risposto: l’aereo.

Inutile dire che gli utenti hanno subito iniziato a fare supposizioni riguardo quando fosse successo, e con chi. Ma questo, almeno per il momento, non è dato saperlo. Sicuramente, oggi, esiste solo il marito, Paolo Calabresi Marconi. Infatti in una storia successiva lo ha mostrato per rispondere alla domanda su come andasse la vita matrimoniale.

Alessia Marcuzzi ha anche dato consigli ad una seguace su come evitare che il fidanzato metta like alle altre. Come riporta il sito Tgcom24, la conduttrice ha detto: “Fai finta di andare in discoteca, ti mandi i fiori da sola, esci con la tua amica, vai a cena fuori. Se tu lo fai ingelosire, mette i like solo a te e non si fila più le altre”.

Poi ha mostrato il suo cassetto dei collant, facendo una battuta riferita ai vibratori della scorsa volta. E a chi le ha chiesto di mostrare l’intimo che indossava, ha pubblicato una foto con degli slip rossi sopra ai leggins. Insomma, la Marcuzzi, continua a tenere compagnia sui social con molta ironia e divertimento.

Intanto, ci chiediamo se la rivedremo presto in TV. E lei ha risposto…