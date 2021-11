1 I vibratori di Alessia Marcuzzi

Questa settimana Alessia Marcuzzi ha deciso di lanciare un nuovo format sul suo profilo Instagram. L’ex conduttrice Mediaset, infatti, ha dichiarato che a cadenza settimanale aprirà un Box Domande dove risponderà ai suoi fan:

Da oggi, ogni martedì alle 21.00 vorrei provare a fare una cosa divertente con voi qui su Instagram: aprirò dalla mattina sulle mie storie una Box Domande, dove potrete chiedermi tutto ciò che volete. Chiacchiere e consigli di stile, di amore, di lavoro, di bellezza, di caz**te…tutto! E quando dico tutto è tutto.

Tra le tante curiosità dei sui follower una riguardava la sua cabina armadio che ha mostrato in un video. Inoltre qualcuno le ha chiesto quando tornerà in TV: “Quando mi rivedrete in tv? Questa è una domanda che mi avete fatto in tanti. Mi mancate un sacco, tornerò quando sarò pronta“. Ma non finisce qui. Un o una fan, in seguito, ha anche chiesto se pro o contro i vibratori. Alessia Marcuzzi non ha risposto a parola, ma ha registrato un filmato dove, aprendo un cassetto, mostra la sua piccola collezione. Dichiarando, implicitamente, di essere a favore. Qui sotto possiamo vedere il video.

Alessia Marcuzzi mostra su Instagram i suoi vibratori. pic.twitter.com/hfdLBbEDL0 — Giuseppe Candela (@GiusCandela) November 17, 2021

Sul futuro lavorativo della conduttrice, ad ogni modo, si è parlato davvero molto. Il tutto è accaduto qualche settimana fa tramite un comunicato ufficiale da parte di Mediaset:

Dopo 25 anni in Mediaset ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riesco più a immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti. È per questo motivo, non vi nascondo con grandissima sofferenza, che ho deciso di comunicare all’editore e all’azienda di voler andare via, salutandoli con stima e affetto, e ringraziandoli per aver avuto fiducia in me tutti questi anni. La mia carriera televisiva è iniziata proprio lì, e quindi ringrazierò sempre tutti per la crescita professionale che mi hanno permesso di fare. Credo però che questa pandemia, oltre a tutto il male che ha portato, abbia dato a molti di noi la possibilità di guardarci dentro, per capire davvero chi siamo e cosa vogliamo diventare. Io lo sto facendo e spero di non deludere me stessa e quella che sono.

