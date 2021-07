1 La frecciatina di Alessio Ceniccola

Sono passate alcune settimane da quando Alessio Ceniccola ha terminato la sua esperienza a Uomini e Donne. Come sappiamo l’ex corteggiatore del dating show di Maria De Filippi per diversi mesi ha fatto la corte a Samantha Curcio, facendo breccia nel suo cuore. L’ex tronista dopo un lungo percorso ha così fatto la sua scelta, ricaduta proprio su Alessio. I due hanno dunque dato il via alla loro storia d’amore e a oggi tutto sembrerebbero procedere per il meglio. La coppia infatti si mostra spesso sui social felice e affiatata, e numerosi sembrerebbero essere i progetti per il futuro. In queste ore tuttavia proprio Ceniccola è finito al centro dell’attenzione mediatica. Rispondendo alle domande dei fan su Instagram infatti Alessio ha lanciato una frecciatina a nientemeno che a Stefania Orlando, dopo che un utente gli ha chiesto cosa ne pensasse della conduttrice. A quel punto l’ex corteggiatore ha dichiarato:

“Cosa penso di Stefania Orlando? Penso che sia una bellissima donna. Ha fatto un bel percorso, ma è stata anche molto intelligente a legarsi a Tommaso che era il più forte di tutti”.

A quel punto non è tardata ad arrivare la reazione di Stefania Orlando, che dopo aver letto le parole di Alessio Ceniccola sul suo conto è intervenuta con un post sui social. Queste le affermazioni dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5:

“Nella vita non sono mai stata opportunista, non ho mai frequentato le persone solo perché avrebbero potuto aiutarmi nel lavoro o tornarmi utili. Figuriamoci in un reality! Per fortuna chi ha saputo apprezzare la mia schiettezza e sincerità questo lo sa, il resto non conta. Purtroppo tutto è impuro per gli impuri”.

Alessio Ceniccola deciderà di replicare ulteriormente a Stefania Orlando? In attesa di scoprire cosa accadrà nelle prossime ore, rivediamo cosa hanno svelato l’ex corteggiatore di Uomini e Donne e Samantha Curcio qualche giorno fa in merito a un’ipotetica convivenza.