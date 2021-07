1 Scontro tra Alessio Ceniccola e Samantha

Solo poche ore fa Samantha Curcio, con un lungo post sui social ha confermato che lei e Alessio Ceniccola si sono lasciati. Già qualche giorno fa l’ex tronista di Uomini e Donne aveva fatto intendere di essere in crisi con il suo compagno. I due così in queste ore si sarebbero dovuti vedere per affrontare la questione. Tuttavia Samantha su Instagram ha annunciato la rottura, scatenando la reazione di Alessio. Ceniccola infatti ha deciso a sua volta di intervenire, facendo delle durissime accuse alla Curcio. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Isa&Chia:

“Mi sono addormentato pensando al momento in cui ti avrei rivisto, dopo questa tempesta nata da una goccia d’acqua, che ho cercato di asciugare subito, ma che non mi è stato possibile fare perché bloccato sia materialmente (telefono, messaggi, social) sia mentalmente dalle brutte frasi offensive, che non merito e che mi hanno profondamente ferito. Non sei riuscita ad aspettare di guardarmi negli occhi e, dirmi che tutte quelle cose brutte che mi hai scritto non le pensavi, ma che erano state dettate dalla rabbia, come invece mi hanno detto persone che ti conoscono con le quali ti sei confidata”.

Proseguendo Alessio Ceniccola accusa Samantha Curcio di aver annunciato la rottura sui social, mondo che a lei, come ha più volte specificato, non appartiene:

“Hai esternato i tuoi sentimenti al pianeta social, che dici di non amare, ma con il quale hai preferito interagire prima di farlo con me. […] Purtroppo a te è bastata una foto con una mia amica dalla quale hai tratto conclusioni diverse dalla realtà e tu lo sai, perché hai detto di credermi da subito. Si è vero sono passionale, sono una persona che cerca il contatto e il rapporto fisico, anche con gli amici e le amiche. […]

È bastata una goccia che tu hai trasformato in tempesta, per far annegare questa favola in un mare innavigabile. Anch’io ti auguro tutto il bene possibile e mai avrei pensato di scriverlo così nel mondo social invece che dirtelo guardandoti negli occhi. Ma sei tu che hai scelto così e, forse, ti stai adattando a questo contesto che dici di non amare, ma io ti rispetto come ho fatto sempre fino ad oggi”.

A quel punto dopo lo sfogo di Alessio Ceniccola è arrivata la replica di Samantha Curcio. Andiamo a leggere le sue parole.