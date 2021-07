Sono ormai diversi giorni che si parla di crisi tra Samantha Curcio e Alessio Ceniccola. Come sappiamo la coppia, nata poche settimane fa a Uomini e Donne, si è a un tratto allontanata, al punto che i due hanno anche smesso di seguirsi su Instagram. Adesso dopo tanti gossip in merito, l’ex tronista ha confermato con un lunghissimo post su social che lei e Alessio si sono lasciati. Queste le sue dichiarazioni:

“Sono le cinque del mattino, dell’undicesima notte in cui non riesco a dormire per l’angoscia che mi divora. […] Non avrei mai pensato di dover scrivere questo, e, invece, la vita è imprevedibile. Mi ero concessa di essere vulnerabile, avevo avuto il coraggio di togliere il mio scudo e abbassare ogni difesa. Non riesco a stare in una relazione in cui manca il bacio del buongiorno e anche quello della buonanotte. Non riesco a stare in una relazione in cui manca il dialogo, in cui non ci sono abbracci o attenzioni di nessuna natura. E non riesco a rimanere se i pianti superano di gran lunga i sorrisi. Non riesco a stare ad aspettare, perché credo che l’amore forte vada contro qualsiasi legge naturale, credo annulli qualsiasi forma di orgoglio e di egoismo”.