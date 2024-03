Alessio alza la voce con Perla durante una lite, Simona interviene in difesa della ragazza (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 12 Marzo 2024

Grande Fratello

Discussione nel post puntata tra Perla Vatiero e Alessio Falsone. Alcuni toni utilizzati dal ragazzo hanno portato Massimiliano Varrese e Simona Tagli (in particolar modo) a chiedergli di non rivolgersi alla coinquilina in quel modo.

Alessio Falsone alza la voce con Perla

L’amicizia tra Perla Vatiero e Alessio Falsone pare abbia subito una battuta d’arresto improvvisa. Tutto era partito nel migliore dei modi, ma ora si è un po’ incrinato, anche per via di alcune incomprensioni. In puntata i due concorrenti hanno discusso anche a causa delle esternazioni della sorella di Perla che, in un’intervista a Fanpage.it ha definito Alessio “Pagliaccio”.

Dopo un confronto in puntata, Perla Vatiero ha avuto modo di riparlare dell’accaduto con Alessio Falsone. Quest’ultimo reputa che le parole dette siano state un po’ pesanti. Secondo lui la coinquilina avrebbe dovuto prendere una netta posizione per difenderlo.

Perla Vatiero ha spiegato di avere avuto dei dubbi, che sono più che legittimi. Alessio Falsone peraltro era a conoscenza della situazione, quindi potrebbe averlo fatto per strategia. Allo stesso tempo però è convinta che lui le voglia bene perché non le ha dato modo di pensare qualcosa di diverso.

Mentre Perla Vatiero ha spiegato questo concetto, Alessio Falsone ha sbottato, lasciandosi scappare una parolaccia, come potete sentire dall’audio. Massimiliano Varrese ha redarguito il ragazzo di moderare i termini, così come Simona Tagli che è subito intervenuta: “Intanto c***o non glielo dici perché è una ragazza e non ti permetti. Non è una tua amica e non si dicono le parole”. Dalla sua Alessio ha risposto a Simona di essere amico di Perla, come un suggerirle di farsi da parte.

I modi di questo ragazzo sono sempre più agghiaccianti.#Perletti #GrandeFratello pic.twitter.com/MqVwOfO9aW — la grinch di amici🌹 (@lagrinchopposta) March 12, 2024

Alessio Falsone ha spiegato di non essere influencer e ha smentito tutto, sostenendo di non volerla sfruttare per strategia. Sia lui che Perla Vatiero hanno detto di essere d’accordo di non voler creare fraintendimenti, dato che c’è solo una bella amicizia.

Dopo una piccola incursione di Giuseppe Garibaldi, Alessio Falsone ha ripreso la parole, dichiarando di non sentirsi spontaneo. Come soluzione crede che debbano viversi sinceramente il rapporto. Cosa importante, però, è chiarire che non abbia voluto approfittare della situazione.

Poco dopo in giardino Perla Vatiero e Alessio Falsone hanno avuto modo di parlarsi e il gieffino vorrebbe capire perché Mirko Brunetti ce l’ha con lui in questo modo: “Io ci voglio andare d’accordo con il tuo fidanzato”. Perla dalla sua ha giustificato Mirko, dichiarando che l’allontanamento di Alessio ha destato dei sospetti e il contesto “GF” non è d’aiuto.

Dopo un confronto pare che Perla Vatiero e Alessio Falsone si siano ritrovati e stretti in un abbraccio.