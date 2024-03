La regia non stacca l’audio durante la nomination di Perla e in casa sentono tutto quello che dice (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 12 Marzo 2024

Grande Fratello

In confessionale durante la nomination di Perla, la regia ha dimenticato di isolare l’audio dal salone e gli inquilini hanno sentito tutto!

La nomination fatta da Perla Vatiero durante la puntata ieri è stata avvertita da tutti i concorrenti in salone. La regia del GF ha evidentemente dimenticato di staccare l’audio che non dà modo a chi è fuori dal confessionale di poter ascoltare!

La nomination di Perla Vatiero

Nella serata che ha visto Rosy Chin diventare seconda finalista del Grande Fratello, non sono mancate le consuete nomination con i piramidali. Chi ha preso quello di colore rosso, come Perla Vatiero, ha avuto modo di dare il suo voto nel segreto del confessionale. Mentre chi ha beccato la base con il bollino nero ha dovuto fare il proprio nome davanti ai propri compagni.

E ieri Perla Vatiero ha dovuto raggiungere Alfonso Signorini in confessionale. La concorrente ha fatto il nome di Federico Massaro, seppur dispiaciuta, ma è la persona tra quelle rimaste in gioco con la quale ha meno feeling rispetto ad altri. Tutto dovuto anche a degli scontri pregressi.

La nomination fatta da Perla Vatiero sarebbe dovuta restare appunto “segreta”, a meno che non l’avesse poi rivelata lei. Peccato però che la regia a quanto pare abbia dimenticato di staccare l’audio e, di conseguenza, i concorrenti hanno sentito tutto ciò che la concorrente ha detto.

In casa hanno sentito la nomination di Perla 😭😭😭😭



I sei mesi si fanno sentire per tutti #grandefratello pic.twitter.com/Wa76YJ2adl — M_art (@leo_Mmarti) March 11, 2024

Qualcun altro non crede però che il Grande Fratello abbia commesso un errore ed è nata una teoria sulla nomination di Perla Vatiero. C’è chi crede infatti che la regia abbia rimosso l’audio della Casa lasciando solo ed esclusivamente quello del confessionale, di modo da dare al pubblico (ma non ai concorrenti) la possibilità di poter ascoltare la nomination, appunto, ma guardare al contempo che succede in salone.

C’è da dire però che, da come si mostra il video sopra pubblicato, sembra proprio che gli inquilini, per errore ovviamente, abbiano potuto ascoltare quanto detto da Perla Vatiero in confessionale. Anche perché poco dopo hanno fatto notare che ci sono stati altri problemi di audio.