Vincenzo Chianese | 9 Marzo 2024

Nelle ultime ore a rompere il silenzio è stata Loana, sorella di Perla Vatiero, che ha preso le difese di Mirko Brunetti, attaccando allo stesso tempo Alessio Falsone.

Parla la sorella di Perla Vatiero

Sono ormai mesi che si parla dei Perletti e ancora oggi i fan seguono attentamente quello che sta accadendo tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti. Di recente tuttavia, nonostante fosse sembrato che tra i due ex volti di Temptation Island fosse tornato il sereno, sono emerse nuove tensioni, a causa del presunto interesse che Perla avrebbe per Alessio Falsone. Nel mentre, come se non bastasse, Mirko è stato accusato di pensare più al rapporto con i fan piuttosto che alla Vatiero stesso. Adesso così a rompere il silenzio è stata Loana, sorella di Perla, che nel corso di un’intervista con FanPage ha preso le difese di Brunetti. I due, che fino a qualche tempo fa avevano avuto piccole discussioni, a oggi si sono chiariti e così Loana afferma:

“Io lo conosco e pensare che la stia prendendo in giro è follia. Ci siamo parlati e tutto mi ha dato tranne l’impressione di essere uno che intendesse seguire il volere dei fan”.

Ma non è tutto. La sorella di Perla Vatiero infatti ha voluto dire la sua anche su Alessio Falsone, attaccando il gieffino:

“Alessio è un pagliaccio. È entrato nella Casa con lo scopo di avere una storia e questa notte, grazie ad Anita, lo ha raggiunto. Mia sorella era una di quelle concorrenti che ha avuto maggiormente i riflettori puntati addosso quindi per lui era un ottimo punto di inizio. Perla è molto buona, non si renderà mai conto della furbizia di Alessio. Per lui è solo un gioco. Immagino sia entrato solo per portare un po’ di confusione nella coppia. Ma a Perla di certo non piace”.