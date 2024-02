Ayle minaccia di lasciare la scuola di Amici (VIDEO)

NEWS

Dopo le difficoltà avute nella puntata, Ayle si è confrontato con la sua professoressa Anna Pettinelli esprimendo la volontà di lasciare la scuola di Amici 23. Dopo varie discussione e un confronto anche con Lucia, ha fatto una scelta.

Ayle vuole lasciare Amici 23

Nella puntata di ieri, domenica 4 febbraio, di Amici 23 i cantanti hanno affrontato una gara sui loro nuovi inediti. Per Ayle non è andata bene visto che si è interrotto un paio di volte per problemi nell’intonazione dovuti a una sua difficoltà. Nella classifica finale è quindi arrivato al penultimo posto e questo lo ha mandato ancora di più in crisi, tanto che ha lasciato lo studio per andare in sala relax.

Nel daytime di oggi di Amici 23 lo abbiamo visto subito dopo la puntata chiedere di poter parlare con la sua professoressa Anna Pettinelli. E a lei ha espresso la volontà di lasciare la scuola. I due hanno avuto un confronto in cui la prof ha cercato di fargli capire che non può arrendersi per una difficoltà, anche perché lasciare ora potrebbe portarlo a pentirsene per sempre.

Poiché Ayle stava continuando dritto per la sua strada, è intervenuta anche la vocal coach Lalla che gli ha spiegato che il problema sull’intonazione era dipeso da lui per un suo stato d’ansia. Hanno riprovato insieme la canzone, ma lui ha continuato a non essere convinto. E ha insistito sul volersene andare. Ma si è convinto a prendersi del tempo.

Ecco che quindi si è chiuso in sala di registrazione e ha riascoltato con calma e tranquillità il suo inedito. Qui è stato raggiunto da Lucia che ha cercato di confortarlo e di fargli capire che andarsene sarebbe stato un grave errore. “Secondo me fai una ca**ata se te ne vai”, gli ha detto la ballerina. “Ma per te. Sei capitato qua davanti a così tante persone a condividere quello che fai… Solo perché non arriva a tutti, non ti puoi arrendere così. Per voi il pubblico è tutto… C’è il pubblico! Non può essere tutti per forza. Se riesci a superare i tuoi limiti, poi hai davvero la svolta in più che ti farà affrontare le cose nella vita reale e nella tua carriera”.

Alla fine Ayle ha deciso di di rimanere nella scuola di Amici 23.