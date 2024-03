Alessio e quel commento terribile su Greta: “I miei amici mi avevano detto di ‘farm**a’”

Spettacolo

Andrea Sanna | 12 Marzo 2024

Grande Fratello

Un commento di troppo di Alessio Falsone su Greta Rossetti non è piaciuto per niente ai telespettatori all’ascolto

Nel confronto con Perla Vatiero, Alessio Falsone ha detto una frase su Greta Rossetti, che ha destato lamentele da parte dei fan del Grande Fratello in quel momento all’ascolto. Cosa è successo nella notte….

Nel post puntata ieri Alessio Falsone ha avuto un lungo confronto con Perla Vatiero a causa di alcune incomprensioni avute nei giorni scorsi, ma anche a seguito delle parole della sorella della gieffina verso il concorrente.

Dalla sua Perla Vatiero non ha nascosto di avere avuto dei dubbi su Alessio Falsone e sul suo modo di fare. E per quanto lui dica che la strategia non gli appartiene, lei ha comunque cercato di spiegargli che poteva essere lecito pensarlo, anche se ha capito il bene che li unisce. A un certo punto della conversazione, però, il concorrente si è lasciato scappare una frase:

“Quando sono entrato qua dentro la prima cosa che ho detto è che mi miei amici mi avevano detto di ‘far*i Greta’. Comincio a ridere e scherzare con Greta. E dico….mmm c’è il margine per lavorare, il nulla poi perché sarebbe stata una cosa così, per gioco. Arriva Sergio, gli ho chiesto se le piaceva davvero ed è finita lì”, ha spiegato Alessio Falsone nel suo discorso con Perla Vatiero come potete sentire qui sotto nel video.

Le parole pronunciate da Alessio Falsone su Greta Rossetti, che in quel momento non era nemmeno presente da poter ribattere o comunque replicare, non hanno trovato troppo d’accordo i telespettatori. In tanti si sono detti contrariati da tali esternazioni e avrebbero preferito un’uscita più elegante da parte del concorrente.

Peraltro Alessio Falsone poco prima aveva già preso una strigliata da Simona Tagli per il modo in cui si è rivolto nei confronti di Perla Vatiero. Lui però, convinto e fermo nella sua posizione, ha suggerito alla coinquilina di farsi da parte e lasciarlo proseguire. Modi quelli di Alessio che di tanto in tanto sono stati ripresi anche da Signorini ieri in puntata. Non è escluso quindi un richiamo per lui.