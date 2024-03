NEWS

Vincenzo Chianese | 11 Marzo 2024

Grande Fratello

Alessio Falsone ci ricasca e commette un nuovo scivolone che indigna il web e dà il via all’ennesima polemica. Ecco cosa è accaduto in queste ore al Grande Fratello.

Nuovo scivolone per Alessio Falsone

Si torna a parlare di Alessio Falsone. In questi giorni il giovane imprenditore è finito spesso al centro dell’attenzione, per via del suo rapporto con Anita Olivieri. Dopo la fine dell’ultima diretta infatti i due hanno avuto la possibilità di trascorrere la notte in suite insieme e a quel punto è scoppiata la passione. I gieffini infatti si sono lasciati andare a tenere baci e a dolci coccole che ovviamente non sono passate inosservate. Secondo i più dunque in casa sarebbe nata una nuova coppia, tuttavia pare che Alessio abbia già dei dubbi sul futuro con Anita fuori dalla casa. Mentre attendiamo di capire cosa accadrà tra loro, in queste ore qualcosa ha fatto storcere il naso al web. Vediamo cosa è accaduto.

Chi segue con attenzione il reality show di Canale 5 sa bene che nel giro di poche settimane Falsone è più volte finito al centro della polemica. Il concorrente del Grande Fratello infatti è stato accusato più volte di aver bestemmiato e per di più alcune sue frasi non sono piaciute al grande pubblico. Adesso pare che il gieffino ci sia ricascato.

Ieri, mentre si trovava in giardino con alcuni dei suoi compagni, Alessio Falsone ha commesso un nuovo scivolone che ha indignato il web. A quel punto alcuni utenti hanno chiesto alla produzione che vengano presi seri provvedimenti per l’imprenditore, che in diverse occasione l’ha già fatta franca. Questo il video del momento con le nuove dichiarazioni di Alessio, che hanno dato il via all’ennesima polemica:

Bestemmia

Arroganza

Frasi vergognose espresse sui social prima di entrare,tra razzismo e omofobia .

Continuamente, stuzzica polemicizza e risponde con modi schifosi.

DIREI CHE È ORA CHE QUESTA PERSONA VENGA SBATTUTA FUORI A CALCI IN CULO #grandefratello #luzzers pic.twitter.com/7OPjXzhI0R — bealuxRegno🔥 (@BealuxRegna) March 10, 2024

Stasera nel mentre andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello e di certo protagonisti della serata saranno ancora Falsone e Anita Olivieri. Ma cosa accadrà nel corso della diretta?