NEWS

Vincenzo Chianese | 10 Marzo 2024

Amici 23

Ieri si è svolta l’ultima registrazione del pomeridiano di Amici 23, durante la quale sono arrivate le prime conferme sul Serale. Maria De Filippi ha così anche annunciato chi è il direttore artistico della fase finale del talent show.

Chi è il direttore artistico del Serale di Amici 23

Pochi giorni fa fa si è tenuta l’ultima registrazione del pomeridiano di Amici 23, che andrà in onda su Canale 5 domenica 10 marzo. In studio, come ci hanno svelato le anticipazioni, questo pomeriggio abbiamo finalmente scoperto chi sono gli ultimi allievi che sono entrati al Serale e chi invece è stato eliminato a un passo dall’inizio della fase finale del talent show di Maria De Filippi.

Non sono naturalmente mancate le emozioni e di certo ne abbiamo viste delle belle. In questi giorni intanto i ballerini e i cantanti inizieranno ufficialmente la preparazione per il Serale e la prima puntata è prevista in prime time sabato 23 marzo.

Nel mentre, durante la puntata, sono state anche rivelate le formazioni delle tre squadre della fase finale. Ad accoppiarsi saranno nuovamente Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, e infine Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. Tutti gli insegnanti ovviamente porteranno con sé i rispettivi allievi e di certo c’è tanta attesa per la prima puntata.

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, ieri Maria De Filippi ha rivelato anche chi è il direttore artistico del Serale di Amici 23. A tornare a ricoprire questo importante ruolo sarà Stephane Jarny, che già durante le ultime edizioni del programma ha svolto un lavoro eccellente.

Tutto dunque inizia a essere pronto per la partenza del Serale e senza dubbio settimana dopo settimana non mancheranno le emozioni e i colpi di scena. Ma chi vincerà quest’anno il talent show di Canale 5? Non resta che attendere per scoprirlo.