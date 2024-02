“Devi abbassare i toni è una signora”, Signorini difende Simona e rimprovera Alessio

NEWS

Debora Parigi | 21 Febbraio 2024

Grande Fratello

Un nuovo litigio all’interno della Casa del Grande Fratello che ha visto coinvolti gli ultimi due arrivati: Simona Tagli e Alessio Falsone. Gli animi si sono molto scaldati e i toni alzati. Così è intervenuto Alfonso Signorini che ha fatto una tirata di orrecchie ad Alessio per il suo modo di fare durante la discussione.

La ramanzina di Alfonso Signorini ad Alessio Falsone

In questi giorni ci sono state delle discussioni nella Casa del Grande Fratello che hanno visto protagonista Simona Tagli. In particolare la concorrente si è sentita presa in giro da alcuni inquilini, ma soprattutto uno e cioè Alessio Falsone.

Tutto è partito da una battuta in settimana sul lavoro della Tagli che si definisce “hair-artist” e non parrucchiera. Da qui ci sono stati dei battibecchi tra i due inquilini. E così nella puntata di stasera del Grande Fratello Alfonso Signorini ha affrontato l’argomento.

Ma tra i vari conflitti a spiccare c'è quello tra Alessio e Simona… il fuoco continua ad ardere sotto alla cenere. #GrandeFratello pic.twitter.com/kyiBDoUHoK — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 21, 2024

Nel confronto, Simona Tagli ha detto che la cosa che più l’ha ferita è stato il sentirsi offesa come madre. E ha detto ad Alessio che non doveva permettersi di giudicarla come madre. Falsone ha quindi replicato e i toni si sono molto alzati tanto che è dovuto intervenire Signorini.

Il conduttore ha ripreso Alessio Falsone per il suo atteggiamento andando quindi a difendere Simona Tagli. Ha voluto fare una ramanzina al concorrente riguardo il suo tono di voce. “Scusa Alessio, puoi parlare abbassando un po’ i toni? Davanti a te c’è una signora e quindi bisogna portare rispetto. Vedi di avere dei toni, usa dei toni rispettosi”. A questo punto Alessio ha chiesto scusa e ha affrontato il dibattito con toni più pacati.