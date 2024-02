NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Febbraio 2024

Grande Fratello

Simona Tagli è entrata al Grande Fratello solo da pochi giorni, ma sembrerebbe avere contro già mezza casa. In queste ore intanto Rosy Chin ha fatto una simpatica imitazione della showgirl e in diretta è partito lo scontro.

L’imitazione di Rosy Chin

Nonostante siano trascorsi soltanto pochi giorni da quando Simona Tagli ha varcato la porta rossa del Grande Fratello, sembrerebbe che la maggior parte della casa non abbia in simpatia la showgirl. La neo gieffina infatti nel giro di poco tempo è già stata al centro di numerose discussioni e diversi inquilini, tra cui Rosy Chin, hanno duramente criticato alcuni dei suoi comportamenti.

Nel mentre in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che stasera in diretta ha dato il via a uno scontro tra la Tagli e la chef. Tutto è iniziato quando i concorrenti stavano scherzando tra di loro, quando a un tratto proprio Rosy ha fatto una simpatica imitazione di Simona. Tuttavia poco dopo, in confessionale, la Chin ha lanciato alcune stoccate alla showgirl e stasera la clip è stata mostrata nel corso della diretta del Grande Fratello. A quel punto i toni si scaldati.

Durante la puntata infatti c’è stato un piccolo scontro tra Simona Tagli e Rosy Chin, che a quel punto ha nuovamente fatto l’imitazione della neo gieffina. A intervenire è stato anche lo stesso Alfonso Signorini, che ha invitato la showgirl a farsi una risata, ricordando anche le iconiche imitazioni dei suoi compagni d’avventura fatte da Tommaso Zorzi qualche anno fa.

Simona a pochi giorni dalla sua entrata discute… e fa discutere. La situazione in Casa è bollente! 🔥 #GrandeFratello pic.twitter.com/4uFm0JGmd8 — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 21, 2024

Ma cosa accadrà nelle prossime ore tra Simona e il resto del gruppo? Non resta che attendere per scoprirlo.