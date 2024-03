NEWS

Vincenzo Chianese | 8 Marzo 2024

Grande Fratello

Questa mattina Alessio Falsone ha rivelato per la prima volta ad Anita Olivieri perché non ci ha provato con Greta Rossetti

Questa notte Alessio Falsone e Anita Olivieri hanno trascorso la notte in suite insieme. Stamattina però l’imprenditore ha fatto alla gieffina una precisazione su Greta Rossetti, rivelando perché non ci ha provato con lei.

La rivelazione di Alessio Falsone

Nelle ultime ore c’è stato un avvicinamento importante tra Alessio Falsone e Anita Olivieri. Già da giorni i due concorrenti del Grande Fratello si stavano stuzzicando a vicenda, facendo intendere di essere interessati l’uno all’altra. Ieri sera così, nel corso della diretta, è accaduto qualcosa di inaspettato. Edoardo, ex di Anita, ha infatti deciso di chiudere la relazione e tramite la produzione ha fatto sapere di non voler essere più coinvolto nella faccenda. I diretti interessati nel mentre hanno ammesso di essere pronti a conoscersi più a fondo e così per loro c’è stata una piacevole sorpresa.

Alessio Falsone e Anita Olivieri hanno infatti trascorso la notte insieme in suite e in queste ore è finalmente esplosa la passione. Tra i due gieffini infatti non sono mancati baci e coccole, tuttavia questa mattina qualcosa ha attirato l’attenzione del web. Mentre si trovava ancora a letto abbracciato ad Anita, Alessio ha rivelato per la prima volta perché non ci ha provato con Greta Rossetti. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Vedi che bravo che sono io? Ti dico una cosa. Se io fossi stato un pezzo di m**da e avessi voluto fare follower su Greta, questo non sarebbe mai successo. Invece sono entrato, ho visto che a Sergio, che non era ancora un mio amico, piaceva Greta e allora ho lasciato perdere. Tutto torna hai capito?”.

Quindi se non c’era Sergio ci provava con Greta e ora non sarebbe stato lì con Anita😂 no ma che bello per Anita#GrandeFratello

Le parole di Alessio Falsone hanno in breve fatto il giro del web. I più maliziosi del web nel mentre hanno insinuato che il gieffino in qualche modo abbia considerato Anita Olivieri quasi una seconda scelta e che in realtà la sua preferenza iniziale fosse rivolta proprio a Greta Rossetti. Tuttavia a oggi tra i due gieffini si è creato un legame stabile, che potrebbe senza dubbio durare anche fuori la casa. Ad Alessio e ad Anita dunque facciamo un enorme in bocca al lupo.