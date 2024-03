Pier Silvio Berlusconi fa recapitare una mimosa a tutte le dipendenti Mediaset nel giorno dell’8 marzo

NEWS

Debora Parigi | 8 Marzo 2024

L’8 marzo è la festa della donna e così Pier Silvio Berlusconi ha deciso di omaggiare le lavoratrici di Mediaset. Ha spedito a tutte loro un dono accompagnato da un biglietto di ringraziamento per il lavoro sche svolgono in azienda ogni giorno. Ecco di cosa si tratta.

Il regalo di Pier Silvio Berlusconi alle lavoratrici Mediaset per l’8 marzo

Oggi, 8 marzo, è la festa internazione della donna. In un tutto il mondo le donne ricevono auguri e regali. E c’è chi fa notare che oltre a festeggiare la donna ogni giorno, bisognerebbe soprattutto soffermarsi sulla differenza di genere che ancora c’è tra uomo e donna in tantissimi settori, primo fra tutto il mondo del lavoro.

Intanto Pier Silvio Berlusconi, che ha molte dipendenti (e non solo) donne nella sua azienda Mediaset, ha deciso di spedire loro un dono per questa giornata. Il dono è stato anche accompagnato da un biglietto in cui lui ringrazia per il lavoro che ogni giorno svolgono in azienda. A ricevere questo regalo sono tutte le donne che lavorano in Mediaset di qualsiasi “ordine e grado”.

Si è trattato di un mazzolino di mimosa (fiore tipico della festa) spedito a ogni donna. E nel biglietto che accompagnava il fiore c’era scritto: “Buona festa della donna. Grazie per il tuo prezioso lavoro. Pier Silvio Berlusconi”. Le dipendenti hanno ovvianente molto apprezzato il pensiero proveniente dal direttore dell’azienda, perché comunque non è certo un gesto scontato. Tra l’altro si tratta di un gesto che lui fa ogni anno in questa giornata.

Berlusconi promuove sempre la figura della donna in ambito lavorativo nelle sue aziende. Ed è sempre molto attento al tema che riguarda la violenza sulle donne, il gap di genere in ambito lavorativo, finaziaro ecc. La disparità in generale è ancora purtroppo è troppo presente in Italia e che ha bisogno di un’accelerata per arrivare alla verà parità tra uomo e donna.