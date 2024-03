NEWS

Vincenzo Chianese | 8 Marzo 2024

Grande Fratello

Mentre si trovava in suite con Anita Olivieri, Alessio Falsone ha smontato l’interesse verso Perla Vatiero una volta per tutte

Chiacchierando con Anita Olivieri, Alessio Falsone smonta una volta per tutte l’interesse verso Perla Vatiero.

Parla Alessio Falsone

Nel giro di poche settimane Alessio Falsone è stato conteso da ben due concorrenti del Grande Fratello: Anita Olivieri e Perla Vatiero. Proprio quest’ultima infatti ha fatto intendere di essere interessata al neo gieffino, entrando di conseguenza letteralmente in crisi. L’imprenditore, dal suo canto, ha sempre avuto un bellissimo legame con l’ex volto di Temptation Island e secondo i più sembrava ricambiare l’interesse. Tuttavia negli ultimi giorni Alessio ha ammesso di essere preso da Anita, che a sua volta è rimasta colpita da lui. I due così hanno iniziato a conoscersi e in molti si chiedono già cosa accadrà tra loro.

Questa notte intanto Alessio Falsone e Anita Olivieri hanno trascorso del tempo in suite insieme e sono finiti a parlare anche di Perla e dell’interesse che lei aveva verso il neo gieffino. Partendo dall’ormai famoso discorso delle metafore delle scarpe fatto dalla Vatiero qualche giorno fa, Alessio, dopo essersi auto elogiato, ha ammesso di non provare alcun tipo di interesse per Perla e ha così affermato:

“Sergio è un gentleman. Non ha voluto a dire a Perla che a me di quelle scarpe lì non interessava un ca**o. Si è trattato di un fraintendimento. Io mi rendo conto che il mio modo di fare possa far fraintendere e cadere le persone. Io sono così, brillante, giocherellone, simpatico, faccio i complimenti, sono un piacione. Quindi le donne ci possono cadere. Però sapevo benissimo in che situazione era in Perla, che tra l’altro non è nemmeno il mio tipo. La vedo come una sorella. Noi scherziamo e basta”.

Alessio conferma che in puntata ha detto una stronzata e il gesto con il piede era per Perla, perché di lei non “gliene fotte un cazzo” ma lei aveva frainteso. Insomma era un gesto per prenderla per il culo#grandefratello pic.twitter.com/Q09QGv0fn2 — iconoholic (@iconoholic) March 8, 2024

Che dunque a breve scoppi la passione tra Alessio Falsone e Anita Olivieri? Ma soprattutto, come reagirà Perla Vatiero alle parole dell’imprenditore? Lo scopriremo nei prossimi giorni.