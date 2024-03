NEWS

Vincenzo Chianese | 8 Marzo 2024

Grande Fratello

Ieri sera, dopo la diretta del Grande Fratello, Alessio Falsone si è scagliato contro Beatrice Luzzi. Ecco le sue dichiarazioni.

Le parole di Alessio Falsone

È ormai trascorso un mese da quando Alessio Falsone ha varcato la porta rossa del Grande Fratello, diventando così a tutti gli effetti un concorrente del reality show. Fin dal primo momento il giovane imprenditore è entrato in diverse dinamiche e si è inserito alla perfezione nel gruppo. In questi giorni intanto il gieffino si è avvicinato sempre di più ad Anita Olivieri e tra i due è nato un rapporto speciale. Solo ieri sera, nel corso della nuova diretta, si è parlato del loro legame ma a un tratto è accaduto qualcosa di inaspettato. Edoardo, ex di Anita, ha infatti deciso di chiudere la loro storia. A quel punto la Olivieri e Falsone, grazie alla produzione, hanno avuto la possibilità di trascorrere la notte insieme in suite. I due così si sono confidati e raccontati e non sono mancati anche altri tipi di commenti.

Mentre chiacchieravano infatti, Alessio Falsone e Anita Olivieri hanno aperto anche il capitolo Beatrice Luzzi, con la quale come sappiamo non vanno d’accordo. A un tratto così l’imprenditore si è scagliato contro l’attrice, affermando duramente:

“Credo che lei sia una persona che non è totalmente appagata dalla vita e quindi cova le difficoltà. Siccome recita Shakespeare, ‘non esistono persone cattive, esistono persone che soffrono’. Questa è una citazione di Shakespeare, visto che lei parlava di letteratura con Giuseppe”.

Eccolo qua è arrivato lo schifo che mi fate. Ma poi invece di godersi la serata tra loro pensano a Bea Ahahahah dai che siete ridicoli, cuccioli #grandefratello pic.twitter.com/HKY6PwEmcm — Vals (@Valys941) March 8, 2024

Le parole di Alessio Falsone ovviamente non sono passate inosservate e la stessa Anita Olivieri si è trovata d’accordo col discorso del gieffino. Nel mentre il pubblico si chiede già cosa potrebbe accadere tra i due concorrenti del reality show. Tra loro potrebbe davvero esplodere la passione? Non resta che attendere per scoprirlo.