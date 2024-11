Nella puntata di Uomini e donne del 28 novembre è arrivata una segnalazione sul trionista Alessio riportata da Maria De Filippi. Al centro studio, quindi, è partita un’accesa discussione tra lui e le sue corteggiatrici tanto che il tronisa ha usato termini pesanti nei confronti di una di loro. Così la conduttrice è intevenuta molto seccata.

A Uomini e donne Alessio offende una corteggiatrice e Maria De Filippi interviene adirata

Nell’ultima parte della puntata di oggi, giovedì 28 novembre, di Uomini e donne si è parlato del tronista Alessio. La conduttrice lo ha fatto sedere al centro dello studio e ha fatto entrare due sue corteggiatrici col quale era uscito. Dopo aver mandato in onda una delle esterne (con tanto di bacio che ha fatto arrabbiare l’altra), Maria De Filippi ha interrotto la discussione.

La presentatrice ha infatti riportato una segnalazione che era arrivata alla redazione da una ragazza che non era voluto venire in studio. Nella segnalazione si parlava di una serata in un locale per Alessio in cui era stato visto in compagnia di una ragazza sconosciuta con la quale pare si stia frequentando da un po’. E sono andati in onda anche dei video in supporto alla segnalazione.

Da qui, quindi, è partita un’accesa discussione tra il tronista e le sue corteggiatrici, in particolare con Genny che si è molto arrabbiata e gliene ha dette di tutti i colori. A questo punto Alessio ha replicato e nel risponderle ha usato delle parole a quanto probabilmente offensive, o comunque delle parolacce. Infatti per la messa in onda è stato tolto l’audio per non farle sentire al pubblico. A quel punto Maria De Filippi è intervenuta risoluta e ha fatto una ramanzina al tronista. “Rivolgiti in altro modo”, ha detto la conduttrice in modo che si capiva che era molto scocciata. Ecco il video del momento:

Hanno dovuto bippare e Maria interviene per dirgli di cambiare tono con una donna. Ma la piantiamo di mettere in tv dei buzzurri con dei modi ultra maleducati? Ai provini cosa avevano visto un Lord? #uominiedonne pic.twitter.com/NPskkBOV4F — Valentina R (@vale_russo83) November 28, 2024

Dalle anticipazioni di Uomini e donne che abbiamo, possiamo dirvi che il tronista e le sue corteggiatrici andranno dietro le quinte per visionare filmati e segnalazioni arrivati. Nella puntata successiva (che vedremo la prossima settimana) ci sarano degli sviluppi. E infatti Alessio sarà invitato dalla De Filippi a lasciare il programma visto che anche che le corteggiatrici decideranno di ritirarsi.