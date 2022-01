Lo scontro tra Alessandro Basciano e Alex Belli

Momenti di altissima tensione questa sera nella Casa del GF Vip con il secondo round dello scontro tra Alex Belli e Alessandro Basciano. Precedentemente l’attore aveva dato del ‘copia e incolla’ e definito come la sua ‘brutta copia’ l’ex tentatore di Uomini e Donne. Nella puntata odierna è stato fatto un recap dell’accaduto e successivamente sono state mostrate alcune dichiarazioni di Basciano che hanno fatto infuriare Belli.

Ad Alessandro Basciano, infatti, è scappata una frase dove invitava Delia Duran a raggiungerlo, di modo da dare una lezione al rivale. Queste affermazioni hanno irritato Alex Belli, che ha così chiesto un confronto diretto.

Alessandro, Alex e, più distante, Soleil.



Uno strano equilibrio sembra essersi instaurato dopo l'uscita di Alex e l'entrata di Alessandro. È il momento di chiarire le cose. #GFVIP pic.twitter.com/EKIfkpsSm5 — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 3, 2022

Alessandro Basciano è stato invitato in passerella e così ha avuto modo di affrontare direttamente Alex Belli. Tra loro sono volate parole grosse, come potete vedere qui sotto e, oltretutto, il gieffino ha oltrepassato la linea che li divideva andando a muso duro verso l’attore. Come potete ben notare i due non si sono risparmiati. Alex l’ha invitato ad abbassare i toni e stare al suo posto, ma Basciano non è parso dello stesso avviso. Tra un “zitto buffone, sei ridicolo” e parole di questo tipo, entrambi non sono andati di certo per il sottile. Alex Belli tra l’altro ha voluto esprimere dispiacere per l’atteggiamento di Gianmaria, ora complice e amico di Alessandro.

Il confronto tra Alex e Alessandro non ha neanche bisogno di introduzioni: è caldo dal primo secondo. 🔥#GFVIP pic.twitter.com/9GvJps2HIO — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 3, 2022

Le due opinioniste Adriana Volpe e Laura Freddi hanno condannato il comportamento e non si sono detti per nulla d'accordo con quanto appena successo.

