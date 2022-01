Polemica su Gianmaria Antinolfi e Alessandro Basciano

Siamo nel pieno di una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6, e anche stasera stiamo assistendo a una diretta di fuoco. Naturalmente non si è potuto fare a meno di parlare di Gianmaria Antinolfi e di Alessandro Basciano, che in queste ultime ore, come in molti sapranno, sono finiti al centro di una lunga polemica. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. Come abbiamo visto i due gieffini hanno avuto modo di parlare a lungo durante questa settimana, e nel corso di una chiacchierata si sono scambiati delle confidenze.

Gianmaria e Alessandro hanno anche fatto un discorso generale sulle donne, ma a un tratto la situazione è sfuggita di mano. Antinolfi e Basciano infatti oltre a parlare di Sophie in termini non carini, hanno speso parole non gradevoli sul mondo femminile. A quel punto naturalmente è partita la polemica, e sul web in molti hanno attaccato l’ex di Belen e l’ex tentatore.

Stasera come se non bastasse Sophie Codegoni è stata messa al corrente di quanto accaduto e ha ascoltato le parole di Gianmaria Antinolfi e di Alessandro Basciano. La sua reazione però, come giusto che sia, non è stata delle migliori. L’ex tronista si è infatti adirata per le dichiarazioni dei due, e di certo nelle prossime ore potrebbe accadere di tutto.

Confidenze tra Alessandro e Gianmaria… che ovviamente non sono passate inosservate all'occhio di Grande Fratello. Cosa ne penserà Sophie? 👀 #GFVIP pic.twitter.com/VSQJ5tkIHr — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 3, 2022

Sophie e Alessandro avranno modo di chiarirsi? Non resta che attendere per scoprire cosa succederà.

