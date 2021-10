1 C’è attrazione tra Alex Belli e Soleil? L’attore fa chiarezza

Nel pomeriggio di ieri Alex Belli si è ritrovato a chiacchierare in giardino con Sophie Codegoni. A lei ha voluto parlare del suo rapporto con Soleil Sorge. In Casa ma anche sui social in tanti pensano che tra l’attore e l’influencer possa esserci qualcosa di più e che i baci del Kiss Freeze fossero troppo spontanei per essere finti.

Alex Belli e Soleil Sorge in puntata si erano spiegati, seppur imbarazzati, e qualche ora più tardi entrambi hanno raccontato nel segreto del confessionale cosa pensano. Adesso l’interprete di Jacopo Castelli in CentoVetrine ha sentito l’esigenza di parlare del suo rapporto con l’ex di Uomini e Donne, insieme a Sophie Codegoni:

“A me Soleil piace tantissimo, mi piace davvero tanto come compagna di viaggio, come amica, come quello che stiamo facendo qua. Durante il giorno noi ci cerchiamo perché io, lei e Davide siamo una specie di compagnia teatrale e mi piace tantissimo la sua ironia, ma come non mi piace assolutamente come ipotetica donna da avere al mio fianco. Lei è disordinata e un sacco di cose”.

Ha precisato Alex Belli, che ha poi continuato ancora il suo lungo discorso:

“Non ci convivrei insieme, ma ci farei un viaggio volentieri. Lei è super divertente, ha un’ironia che mi piace. Sto con lei tutto il giorno e ci conosciamo ormai. Ogni giorno ci scopriamo sempre di più. Tra noi c’è tanta affinità capisci?! Noi possiamo unirci e passare dei momenti stupendi. Però senza che andiamo a finire nell’attrazione fisica, che ci potrebbe anche essere, ma tu la trattieni. Perché siamo esseri umani che sanno pensare”.

Ma non è finita qui. Il discorso di Alex Belli è proseguito e alcuni credono che la strana frase pubblicata dalla moglie Delia Duran sia stata una reazione a quanto detto da suo marito. Andiamo a vedere insieme è accaduto….