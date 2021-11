Il Grande Fratello Vip, nella serata di ieri, ha organizzato ciò che hanno chiamato il GF Game Night. Una serata incentrata su divertenti giochi che hanno visto coinvolti tutti i gieffini. A condurre questo speciale evento Jessica Selassié e Sophie Codegoni. Trai tanti momenti divertenti anche quello del bacio che Alex Belli avrebbe dovuto dare a un compagno di avventura dopo aver pescato un bigliettino: “Dovrai baciare qualcuno della tua squadra, limonando per 30 secondi“. La scelta, alla fine, è ricaduta su Davide Silvestri: “Dai, dai, vieni qua! Da tanto volevamo dirvi il nostro segreto di Pulcinella“. (QUI per il video).

Poco prima di questo divertente momento, però i due si sono scambiati delle confidenze in piscina e Davide Silvestri ha fatto una confessione all’amico. Ha spiegato, infatti, che dopo il GF Vip vorrebbe ritirarsi dal mondo dello spettacolo. Ecco, infatti, ciò che riporta anche Biccy:

Qua devo dire che sto bene e ragiono tanto. Far l’attore mi diverte e mi piace davvero. Però se penso a quello che ho passato anni fa sono proprio felicissimo di aver fatto altro. Non è che dico: “Cavolo quanto mi manca fare l’attore, come vorrei tornare a recitare”. Anzi, ti confesso che penso che mi ritirerò un’altra volta come è già successo. Dopo il GF Vip intendo. Sono orgoglioso e fiero del percorso che ho fatto nella mia vita. Qui ad esempio faccio fatica a stare alle dinamiche. Forse perché non ho creato storie d’amore. Più che divertirmi non so che fare qui dentro.