1 La canzone di Alex Belli e Delia Duran

Spesso abbiamo visto Alex Belli nella Casa del Grande Fratello Vip suonare il pianoforte o la chitarra e regalare delle vere e proprie performance musicali. Alcune di queste hanno anche fatto il giro del web e sono diventate viralissime. Non tutti ne sono a conoscenza, probabilmente, ma l’attore prima del suo ingresso nel reality show ha inciso una canzone con sua moglie Delia Duran e di questo brano (il titolo è Me vengaré ovvero Mi vendicherò) ne ha addirittura voluto registrare un bel videoclip musicale. Protagonisti sono proprio Delia e Belli.

Eccolo qui di seguito il video con Alex Belli e Delia Duran, disponibile su YouTube…

Il video che vi abbiamo mostrato è stato pubblicato in esclusiva da Mondospettacolo il 14 settembre 2021 (dunque il giorno dopo l’inizio del Grande Fratello Vip 6). Come riferito dal sito, “il brano è ispirato a 007 James Bond, ed è stato realizzato da Massimo Spinetti insieme a Paola Rossi e di Efrem Sagrada su Etichetta Fantasy Records per Seven-Holding London”. A fare da sfondo alla canzone sono le bianche spiagge sa sogno delle Maldive. Un panorama davvero meraviglioso e incantevole. Qui l’attore e la modella li vediamo cantare oltre a interpretare i personaggi del videoclip stesso.

Sempre il sito in questione fa sapere che la canzone di Alex Belli e Delia Duran era pronta già dallo scorso febbraio, addirittura ancor prima dell’inizio dello scorso Festival di Sanremo. Il lavoro però è slittato a causa della pandemia che ci ha tenuti chiusi in casa a causa del lockdown e delle varie problematiche che tutti conosciamo. Il brano è contenuto peraltro nella compilation “Movie-Lounge Vol.5”, dove sono presenti diversi pezzi che abbracciano più generi musicali.

E voi conoscevate questa canzone di Alex Belli e Delia Duran? Le news sull’attore, intanto, non sono finite qui…