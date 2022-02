1 Alex Belli si chiude in bagno con Delia Duran

Nell’ultima puntata andata in onda del Grande Fratello Vip abbiamo visto Alex Belli entrare di nuovo nella Casa per cercare di chiarire i suoi sentimenti per Delia Duran. Quella stessa notte ha avuto una discussione con la moglie. Il gieffino, infatti, ha affermato:

Io sono venuto qua dentro per te, lo capisci? A casa senza di te dovevo fare tutto da solo, non mangiavo nulla. Tua mamma sta bene, Bella ti guarda, è felicissima! Quando sei andata in finale tua mamma è stata felicissima, stai facendo un bellissimo percorso. Ti conosco, fidati, so che con Barù non c’è stato nulla. Sei andata in overbooking questa settimana, mi credi? Sei una donna pazzesca, bella, libera, spensierata, che gioca.. Ma questa settimana sei andata in overbooking.

Ovviamente non sarà un concorrente e alloggerà in una parte separata della Casa, almeno per dormire. Si tratta della Love Boat e proprio qui dentro è successo qualcosa che ha lasciato a bocca aperta tutti. Nel video sottostante, infatti, vediamo Delia camminare lungo il corridoio quando a un tratto si apre una porta a e il braccio di Alex Belli la tira dentro, chiudendo la porta dietro di lei. Siccome non sembrano esserci telecamere lì potrebbe trattarsi di un bagno.

Fatto sta che il filmato prosegue con dei fruscii e nessuna parola emessa. In molti, quindi, si chiedono cosa stesse facendo lì dentro la coppia. Le idee sono molte, anche se una prevale su tutte per il web. Ma vi lasciamo immaginare cosa possa essere. Per farvi una vostra opinione, inoltre, vi lasciamo alle immagini in questione.

