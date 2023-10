“Terribile, agghiacciante”, Malgioglio critica duramente Alex Belli nei panni di Stash dei The Kolors

NEWS

Debora Parigi | 13 Ottobre 2023

Tale e Quale Show

Alex Belli diventa Stash dei The Kolors a Tale e quale

Sta dando grandi dimostrazioni Alex Belli come concorrente di Tale e quale show 2023. Nelle prime tre puntate è passato da un artista diverso all’altro. E non possiamo certo dimenticarci la sua esibizione della scorsa puntata in cui ha cantato Made in Italy vestendo i panni di Rosa Chemical. Ma da Malgioglio non ha ricevuto grandi complimenti.

Com’è andata quindi in questa quarta puntata? Alex Belli ha dovuto cambiare di nuovo genere di cantante interpretando Stash, leader della band The Kolors. Diventati famosissimi dopo aver vinto Amici, in questa estate hanno fatto ballare tutti con la loro Italodisco vincendo anche il premio Power Hits Estate di RTL 102.5. E proprio Italodisco è la canzone che Belli ha dovuto cantare direttamente dai Tim Music Awards. Vediamo qui sotto un estratto della sua performance:

Il primo a commentare è stato Cristiano Malgioglio che ci è andato giù pesante. Ha detto: “Madre mia, esibizione terribile, agghiacciante, io chiamo The Kolors. Hai fatto diventare grigi i The Kolors. Più che Ibiza, sei stato una pizza. Mi aspettavo qualcosa di più”. Panariello invece è rimasto convinto e ha detto che il trucco era perfetto. Loretta Goggi apprezza in generale Alex perché si butta in tutto quello che fa. Però ha trovato che in alcuni punti non abbia dato il graffiato tipico di Stash.

Potete rivedere questa performance e tutte le altre di Tale e quale show 2023 sul sito di RaiPlay.