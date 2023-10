Malgioglio boccia Maria Teresa Ruta nelle vesti di Heater Parisi: “Una voce stridula”

NEWS

Debora Parigi | 13 Ottobre 2023

Tale e Quale Show

Maria Teresa Ruta come Heather Parisi a Tale e quale

Non nasconde di divertirsi molto Maria Teresa Ruta in questa avventura a Tale e quale. Nonostante i commenti dei giudico, in particolare di Malgioglio, non siano sempre positivi, lei regala a tutti un bel sorriso e una grande risata. Infatti prende il programma per quello che è, cioè un gioco in cui imparare qualcosa di nuovo.

In questa quarta puntata chi ha dovuto interpretare Maria Teresa Ruta? Una cantante e ballerina per niente semplice da imitare. Parliamo di Heather Parisi. La difficoltà sta soprattutto nel cantare e ballare allo stesso tempo, prova per tutti molto difficile se non si è allenati. Ma la Ruta ha affrontato questa nuova sfida come suo solito. E così ha dovuto cantare il brano più famoso della Parisi cioè “Cicale”. Ecco un estratto della sua performance:

Le sentite anche voi le cicale? 🦗💛 @MteresaRuta interpreta Heather Parisi a #taleequaleshow pic.twitter.com/ptgeujeXbd — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 13, 2023

Subito sono arrivati i complimenti di Loretta Goggi per il trucco e l’abito, un po’ di incertezza per la voce e anche per i movimenti. Hanno fatto notare anche la grande energia invidiabile che ha lei ogni volta e che è davvero apprezzabile per il programma. Poi è arrivata la stoccata di Cristiano Malgioglio: “Ho sentito la tua voce stridula. Dovrebbero darti un premio per il coraggio che hi avuto stasera”. Come sempre la conduttrice ha preso la critica con grande sportività e tanta ironia dicendo di essersi molto divertita. Tra l’altro ha aggiunto che lei è sempre stata fan della Parisi.

Potete rivedere questa performance e tutte le altre di Tale e quale show 2023 sul sito di RaiPlay.