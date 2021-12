1 Il film in cui Alex Belli ha recitato con Brooke di Beautiful

Alex Belli è uno dei volti più discussi di questa edizione del Grande Fratello Vip. Protagonista principale delle dinamiche della Casa per le vicende che lo vedono protagonista di un triangolo amoroso. Coinvolte in questa storia la moglie Delia Duran e la coinquilina Soleil Sorge. Siamo certi, però, che di tutta questa storia ne avrete sentito parlare abbastanza, ma probabilmente conoscete meno quella che è la carriera lavorativa dell’attore.

Se il successo più grande l’ha avuto grazie alla soap opera CentoVetrine (in onda dal 2010 al 2016), così come in altre fiction di successo quali Sacrificio d’Amore e Furore, Alex Belli in passato ha avuto modo di dividere il set in un film, o meglio lungometraggio, anche con un’amatissima star americana.

Katherine Kelly Lang, conosciuta dai telespettatori italiani per ricoprire il ruolo dell’affascinante e seducente Brooke Logan in Beautiful, ha recitato proprio con Alex Belli! Non ci credete? Qui di seguito ecco un video, riproposto dagli utenti del web sui social, dove i due interpretano il proprio personaggio nella pellicola uscita l’11 aprile 2019, diretta da Adelmo Togliani, dal titolo Dagli Occhi dell’Amore. Le riprese sono state girate tra Monopoli e Putignano. Lo show è incentrato sul tema del femminicidio.

AL "TESTOLINA" HO SPUTATO



evidentemente il film non se lo è cagato nessuno, quindi lo ha portato al #GFvip pic.twitter.com/x8s5nHJLAZ — sun's eyebrow 44% (@errikor) December 7, 2021

Nel film la Brooke di Beautiful la vediamo nei panni di Sally, mentre Alex Belli nelle vesti di un ricco imprenditore (Daniel) dal fascino che non passa inosservato e che farà perdere la testa a Denise. Quest’ultima (ovvero Maria Guerriero) è una giovane e attraente ballerina che s’innamorerà di Daniel, ma qualcosa comprometterà più volte la loro storia d’amore.

Questo di seguito, invece, è il trailer del film Dagli occhi dell’amore, che vede tra i protagonisti proprio Katherine Kelly Lang e Alex Belli.

Come avete potuto vedere dai vari spezzoni del film, insieme ad Alex Belli anche un altro ex vippone. Parliamo di Andrea Montovoli, che ha preso parte alla quarta edizione del reality show di Canale 5 e ha avuto modo di lavorare proprio con Belli. Nel cast anche Maria Guerriero e non solo.

E voi conoscevate questa curiosità della carriera di Alex Belli? Continua per altre news sull’attore…