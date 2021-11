1 Alex Belli richiamato in confessionale

Come ormai ben sappiamo uno dei concorrenti più discussi di questo Grande Fratello Vip 6 è Alex Belli. Nelle ultime settimane infatti non si è parlato altro che del legame nato tra l’attore e Soleil Sorge, che ha infastidito Delia Duran. Proprio quest’ultima, dopo essere già intervenuta in precedenza, nel corso dell’ultima diretta ha deciso di entrare in casa, per avere finalmente un faccia a faccia con suo marito, durante il quale i due si sono riappacificati. In queste ore nel mentre è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo discutere il web. Mentre chiacchierava con Jessica Selassié infatti, Alex è stato bruscamente interrotto dagli autori ed è stato immediatamente richiamato in confessionale. Queste le dichiarazioni di Belli, prima che venisse ripreso:

“Quanti pregiudizi c’erano su di voi quando noi siamo entrati qua dentro? Vuoi sapere la verità? Quando uno degli autori mi è venuto a dire…”.

Ma non solo. Dopo aver fatto ritorno in veranda, Jessica Selassié ha cercato di riprendere il discorso con Alex Belli. L’attore così ha iniziato a svelare cosa gli era stato detto dagli autori, ma inaspettatamente le sue parole sono state nuovamente censurate. L’audio della diretta su Mediaset Extra infatti è saltato per qualche secondo, giusto il tempo di evitare al pubblico di ascoltare le dichiarazioni di Alex.

Jessica vuole riprendere il discorso interrotto prima e BAAAAAM DI NUOVO CENSURA

