Delia Duran affronta Alex Belli

Siamo nel pieno di una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 e stasera a essere attesissimo era l’ingresso di Delia Duran in casa. Come sappiamo infatti dopo aver visto suo marito avvicinarsi pericolosamente a Soleil Sorge, la modella ha deciso di intervenire per dire la sua. Dopo l’incontro di qualche settimana fa, adesso Delia ha voluto avere un altro confronto con Alex Belli, per mettere le cose in chiaro una volta per tutte.

Una volta faccia a faccia, la Duran ha esposto le sue perplessità e i suoi dubbi, e a quel punto Belli non ha potuto fare altro che rassicurare la sua compagna. I due così contro ogni previsione si sono riappacificati, ma a non passare inosservata è stata la reazione dell’influencer.

Mentre Delia Duran e Alex Belli si chiarivano infatti Soleil Sorge è corsa in cucina per mangiare, scatenando l’ilarità del web. Tuttavia poco dopo l’ex corteggiatrice ha avuto modo a sua volta di chiarirsi con la modella.

Pare dunque che tutto si sia risolto nel migliore dei modi. Delia e Alex sembrerebbero aver risolto i loro problemi e ancora una volta l’attore ha affermato che con Soleil non c’è altro che una semplice amicizia.

Novella 2000 © riproduzione riservata.