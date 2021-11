GF Vip: dopo il no di Delia Duran per un incontro con Alex Belli, Alfonso Signorini svela tutto all'attore. Ecco la reazione

La reazione di Alex Belli

Durante la puntata di ieri, come vi abbiamo raccontato in precedenti articoli, Delia Duran ha avuto un faccia a faccia infuocato con Soleil Sorge e l’ha nuovamente messa in guardia di stare lontana da suo marito Alex Belli. Lui, però, ha preferito non incontrarlo. A quanto pare la modella vuole vedere come evolveranno le cose da qui in poi.

Intanto in confessionale, durante le nomination segrete, Alex Belli è venuto a sapere da Alfonso Signorini di quanto successo e non sembra averla presa troppo bene. In stanza da letto dopo la puntata si è sfogato. Nel farlo, però, ha involontariamente imitato il conduttore: “E sai, caro Belli. Purtroppo avevo chiesto a Delia se voleva vederti, ma non ti ha voluto vedere”, ha detto Alex Belli emulando la voce di Alfonso.

Effettivamente in puntata Signorini ha domandato a Delia Duran se volesse parlare o meno con suo marito, ma quest’ultima ha fatto un passo indietro e detto un secco “no”. Almeno per ora! Questa scelta sembra non aver fatto troppo piacere all’attore, che ha proseguito così il suo sfogo: “Mai stai scherzando Alfo, spero tu stia scherzando! E lui mi ha detto ‘Sì sì, ma gliel’ho chiesto anche un paio di volte e per correttezza te lo dovevo dire. Non aveva voglia di fare un confronto con te”.

Alex Belli, come potete vedere dalla clip che vi proponiamo qui sotto, è parso davvero molto seccato dalla scelta di Delia Duran di non volerlo vedere. Oltretutto l’attore pensa che sua moglie sia stata manovrata da terze persone. Pensiero condiviso anche da Soleil Sorge.

ALEX BELLI CHE NEL POST PUNTATA, SFOGANDOSI, IMITA ALFONSO SIGNORINI.

STO MALE. ⚰️ #GFvip pic.twitter.com/3jTTreDCRW — ✨Samu✨ (@ItsSoSamu) November 13, 2021

Il momento dell’imitazione involontaria di Alex Belli su Alfonso Signorini, ovviamente, non è sfuggito agli utenti di Twitter e dei vari social. Il popolo della rete, infatti, ha suscitato dell’ironia a riguardo. Per quanto infatti il momento sia delicato per Alex, il siparietto ha fatto molto divertire i fan del GF Vip.

