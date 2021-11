Alex Belli e Soleil Sorge parlano di Delia

Ci risiamo! Delia Duran ieri sera è tornata al GF Vip per un confronto diretto con Soleil Sorge. Non ha voluto incontrare, invece, Alex Belli. Almeno per ora. L’attore in Casa durante i vari stacchi pubblicitari ha parlato con Manila Nazzaro confessando che, a suo dire, dietro questa storia ci sia dietro qualcuno. Non ha fatto nomi, ma dato solo nomignoli, sta di fatto che comunque si è lamentato. Qualcosa che era successo anche durante la messa in onda di lunedì, quando Belli ha parlato di questo con Soleil.

Proprio ieri sera, durante la pubblicità, Alex Belli confidandosi con Manila ha detto: “La Delia che io ho conosciuto non si mette mai contro ad altre donne o in competizione…”. La Nazzaro ha aggiunto che, a detta sua, con queste affermazioni la Duran non sta facendo una bella figura: “Ne sta uscendo male e non va bene per lei”.

Successivamente Alex Belli ha proseguito il suo sfogo: “L’unica roba che può dirgli certe cose sono io, nessun altro. Se fuori ha ‘u pappece è così e più forte di lui ci sono solo io”, senza però fare dei nomi a riguardo.

Finita la puntata in giardino Alex Belli ha parlato di questo con Soleil Sorge e si dice convinto che possa davvero esserci qualcuno dietro tutta questa storia e che davvero Delia Duran sia spinta da qualcuno. A sollevare l’ipotesi Soleil, la quale ha detto la sua: “A meno che mmm..che…ricordiamoci che…gestisce….che io ho annientato un paio di volte o comunque e magari si è sentito di andare contro di me”. Anche in questo caso non sono emersi nomi, ma Alex Belli, capito il ragionamento di Soleil, ha escluso questa supposizione…

Anche in stanza da letto Alex Belli e Soleil Sorge hanno avuto modo di parlare di questo e l’attore ha manifestato un certo nervosismo. Soleil, a proposito di questa persona che a detta sua ci sarebbe dietro, ha confidato “In teoria era un mio amico…”

Ma ancora pensare che lei non c' entri nulla? Un'altra con un po' di sale in zucca avrebbe mandato affankulo lui Delia e 👑 invece è parte integrante con questo teatrino.

Non posso pensarla diversamente ☀️ è tutto fuor che tonta.

P.s. a me questo più fa il drama più rido🤣#gfvip pic.twitter.com/WG3GdXEJqj — Harleyquinn (@Harleyq55643990) November 13, 2021

Il web visti questi filmati e sfogo di Alex Belli, così come le parole di Soleil Sorge, ha fatto delle ipotesi a riguardi, ma nessuno dei due ha detto esplicitamente a chi si riferisce. Al momento, quindi, resta un rebus! Attendiamo news per saperne di più! Continuate a seguirci per altre curiosità sul GF Vip e i suoi protagonisti!

