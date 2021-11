Delia Duran ha l’ennesimo confronto con Soleil ma rifiuta di vedere Alex: il motivo non convince

Il confronto di Delia Duran e Soleil Sorge

Come annunciato da Alfonso Signorini, questa sera c’è stato l’attesissimo secondo confronto tra Delia Duran e Soleil Sorge. La vippona è stata portata in studio dove ha incontrato la moglie di Alex Belli. Ed è iniziato lo scambio acceso di opinioni.

In realtà a parlare di più è stata Delia, poiché ogni volta che Soleil cercava di mettere su un discorso, l’altra le parlava sopra. Infatti più volte Signorini ha cercato di moderare, ma invano. In realtà le due donne non si sono dette nulla di nuovo. Se non altro questa volta la Sorge non è rimasta in silenzio, dicendo all’altra che avrebbe voluto delle scuse per le parole pesanti usate.

Queste scuse non sono ovviamente arrivate. Anzi, Delia ha ribadito che Soleil è una gatta morta e che è lei che ha stuzzicato Alex. A tal proposito ha un po’ “giustificato” il marito poiché lui un uomo e quindi è caduto nella trappola della femme fatale. Alla fine, le due non sono arrivate a nulla di fatto. Delia ha detto che pensa che Soleil sia innamorata di Alex, mentre la Sorge ha detto di essere rimasta dispiaciuta per come la Duran non abbia nessuna fiducia nel marito e lo abbia definito anche un “coniglietto”. Il finale è stato un po’ a tarallucci e vino, perché Delia ha detto a Soleil che comunque era molto bella e la rispettava. Il tutto è accaduto all’improvviso, lasciando tutti un po’ allibiti.

Una volta che Soleil Sorge è tornata nella casa del GF Vip, Delia Duran è rimasta in studio e ha avuto uno scambio di battute con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Con le due opinioniste c’è stata la polemica sul fatto che Delia continui ad incolpare le donne come se fossimo nel Medioevo, quando la colpa è anche di Alex.

Poi alla moglie di Alex è stato chiesto se avesse voluto entrare nella casa e avere un secondo confronto con lui. Ma lei ha risposto di no. Anche questo ha lasciato tutti allibiti. Infatti anche le opinioniste hanno chiesto come fosse possibile. Lei ha risposto che preferisce osservare il marito e vedere come si comporterà. Questa spiegazione però non ha convinto.

Staremo a vedere cosa accadrà. Potete rivedere quello che è accaduto sil sito del Grande Fratello Vip.

