La critica di Alex Belli nel post puntata

Per Alex Belli anche ieri è stata una puntata piuttosto dura. L’attore dopo il mancato confronto con sua moglie Delia Duran (che si è scontrata però con Soleil) si è sfogato e non ha mancato di fare qualche critica ad alcuni dei vipponi. In particolare se l’è presa con Gianmaria Antinolfi, ma anche con Lucrezia Selassié e con Katia Ricciarelli. I motivi sono differenti tra loro, ma partiamo per ordine.

L’attore a colloquio con Soleil Sorge ha confidato di ave notato uno sguardo di sfida da parte di Gianmaria. Secondo le sue sensazioni Antinolfi era quasi soddisfatto di vederlo in difficoltà. Alex Belli ha aggiunto che avrebbe preferito non dire nulla, ma di essere rimasto molto turbato. A seguire il gieffino ha rivelato anche che Alfonso Signorini gli ha fatto sapere che Delia non ha voluto un confronto con lui. Sempre secondo il suo punto di vista quanto emerge in puntata non lo rispecchia a pieno.

Nel corso della chiacchierata con Soleil Sorge, Alex Belli ha detto di essere poco convinto dei comportamenti di Gianmaria e Sophie Codegoni. D’accordo con lui l’influencer. Entrambi pensano infatti che siano incoerenti. (VIDEO QUI) Ma non è finita, perché Alex ha avuto uno sfogo anche contro Lucrezia Selassié. Questo perché la Princess si è detta risentita della nomination ricevuta da parte sua. Belli le ha consigliato di pensare ai propri errori, invece di lamentarsi, e di dare più importanza al malessere avvertito da Manuel Bortuzzo. Per Alex il comportamento di Lulù è esagerato e per questo l’ha invitata a riflettere. “Ci vanno di mezzo le sue sorelle che adoro”, ha aggiunto Alex rivolgendosi a lei. (VIDEO QUI)

Poco dopo a raggiungere Alex Belli anche Katia Ricciarelli. L’attore ha avuto qualcosa da ridire anche su di lei. Il gieffino non ha accettato che sia stato definito ‘ignorante’ dopo la discussione con la cantante lirica. Proprio quest’ultima ha troncato il discorso suggerendogli: “Pensa alle cose più serie e continua il tuo percorso”.

Alex Belli, nervoso per quanto successo con Delia Duran, ne ha avute un po’ per tutti!

