1 GF Vip 7: Alex Belli lancia l’indizio

Dopo aver annunciato di volersi prendere un anno sabbatico dalla TV per dedicarsi ad altri progetti e negato il suo ingresso nel cast de Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, Alex Belli è tornato alla carica sui social e, in queste ore, sta facendo parlare di sé per un altro motivo. L’attore ed ex concorrente del GF Vip 6 ha voluto un po’ imitare Alfonso Signorini. In che modo? Lanciando un indizio sul prossimo vippone che varcherà la Porta Rossa di Cinecittà e farà parte del cast della settimana edizione del reality.

Così con i suoi follower di Twitter Alex Belli ha voluto un po’ scherzare e giocare. Ha postato una foto dove si vede una spazzola, che ha con sé una ciocca di capelli biondi. Esattamente come fa Signorini quando, di tanto in tanto, vuole incuriosire i telespettatori sui prossimi concorrenti. In aggiunta l’attore anche messo una didascalia: “Adesso ve lo dò io il prossimo indizio sul prossimo concorrente del GF Vip… chi indovina??? #GFVip”, ha scritto.

Adesso ve lo do io il prossimo indizio sul prossimo concorrente del GFvip…

chi indovina??? 🤔#GFvip pic.twitter.com/5VVoDNK5oS — ALEX BELLI (@AXBproduction) August 10, 2022

I fan di Alex Belli hanno colto subito la sua ironia e c’è chi non è riuscito a trattenere una risata e chi è stato al gioco sparando a caso alcuni nomi. C’è chi ha suggerito Giacomo Urtis (il quale a dire il vero a Novella 2000 ha raccontato che non gli spiacerebbe far ritorno al GF Vip 7) e chi, invece, ha menzionato l’amica di Belli, Stella Starlight.

Insomma anche con questi simpatici tweet Alex Belli sa come attirare l’attenzione dei propri utenti! Ma ci sarà la possibilità di vederlo nel programma di Alfonso Signorini, magari come ospite? Andiamo a leggere nella prossima pagina cosa ha rivelato l’attore di CentoVetrine mediante le dichiarazioni rilasciate alcune settimane fa a SuperGuida TV…