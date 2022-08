1 Il progetto con le principesse Selassié

Giacomo Urtis non ha mai nascosto il forte legame con le sorelle Selassié, Clarissa, Jessica e Lulù. E se c’è chi pensa che si siano conosciuti nella Casa del GF Vip 6, sbaglia! Il chirurgo plastico ha un legame datato con le Principesse e hanno alle spalle una bella amicizia, fatte di serate insieme tra divertimento e karaoke. Lui le definisce come ragazze divertenti e giovali, esattamente come si sono mostrate in TV.

Hanno degli amici in comune e non appena possibile si ritrovano per una rimpatriata. Un rapporto che si è rafforzato inevitabile grazie al Grande Fratello Vip: «Nella Casa si vive la quotidianità, in cucina, in salotto, in giardino. Sono situazioni che ti fanno conoscere bene. Sono stato molto vicino a tutte le tre sorelle, anche nei momenti più complicati. Ho fatto il possibile per non farle sentire mai sole».

Successivamente Giacomo Urtis ha spiegato il legame rafforzato con Clarissa poco dopo la sua eliminazione. L’ex gieffino ha raccontato di averle sempre sostenute e di essere felice per la vittoria di Jessica perché «ha premiato la sua semplicità». Si è detto contento di essere loro amico e ha svelato un progetto che hanno in mente di portare avanti insieme:

«Sono un po’ stanco di fare televisione e vorrei provare altre esperienze professionali. Il mio sogno è fare radio con tutte e tre le sorelle Selassie, sono certo che saprebbero catturare l’attenzione degli ascoltatori».

Ci sarà dunque modo di vederli lavorare insieme? Chi vivrà vedrà. Intanto Giacomo Urtis ha svelato cosa deciderà di fare nel caso in cui il GF Vip dovesse tornare a bussare alla sua porta…