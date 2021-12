GF Vip: la confessione di Alex Belli su Soleil Sorge

Questa sera al Grande Fratello Vip è stato fatto l’ennesimo punto della situazione tra Soleil Sorge e Alex Belli. Alfonso Signorini, dunque, ha mandato in onda la clip che vedete qui sotto, che mostra il sentimento molto forte tra l’attore e l’influencer, che a quanto pare va un po’ oltre l’amicizia…

Cosa è successo nelle ultime ore tra Alex e Soleil…? La situazione è un po' scomoda… oltre all'amicizia c'è chiaramente un sentimento molto forte. #GFVIP pic.twitter.com/9BSFC0wmtQ — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 6, 2021

Successivamente Alex Belli ha avuto di parlare privatamente con Alfonso Signorini e confidare: “Il mio stato d’animo è confuso anche se ho una soluzione, che è molto chiara. Qui viviamo come in un treno ad alta velocità di emozioni e mi sono detto di volerle vivere al 100%. Scottato? Certo. Non posso nascondere che sono in una situazione di difficoltà e per questo sono in crisi. È tutto bellissimo qui, ma la mia vera vita e realtà è altro e devo salvare questa situazione”.

Sempre riguardo a Delia Duran e il forte legame con Soleil Sorge, Alex Belli ha aggiunto: “Vorrei non poter rovinare quello che abbiamo costruito fuori. Nella mancanza di lucidità in cui mi trovo, l’unica soluzione è quella di uscire di qui. Che Delia mi porti fuori di qui. Vorrei svegliarmi senza avere effetti collaterali. Soleil?”. Alex Belli ha proseguito: “È per questo che non vorrei superare quella soglia che farebbe star male lei, tutti (…). Sicuramente la soglia l’abbiamo superata e diventa sempre peggio. Delia forse ha capito quello che dicevo, se non è intervenuta. Lei sa che posso gestire questa cosa. Io e Delia abbiamo vissuto tante prove particolari”. (VIDEO QUI) Nel mentre proprio Soleil Sorge ha scoperto del momento complesso vissuto da Alex grazie a Manila Nazzaro (VIDEO)

A quel punto Alfonso Signorini, dopo averne parlato con Alex Belli, ha coinvolto anche Soleil Sorge. Come già ribadito in precedenza, l’attore ha spiegato quella che è la situazione: “Ti dico sinceramente che io stasera volevo andare via, ma sono ancora qui. Il rapporto tra me e lei in verità è una cosa interna nostra. Però noi stiamo bene e non è un problema nostro”. A fare da eco alle parole di Alex Belli è stata Soleil Sorge: “Siamo coscienti di ogni momento vissuto”. (VIDEO QUI)

Successivamente è stata mandata un’altra clip con altri momenti che vedono l’attore e l’influencer protagonisti e non sono mancati i pareri dei vipponi (VIDEO). Ancora Alex Belli non è a conoscenza della scelta di Delia Duran delle scorse ore. Come reagirà semmai lo dovesse scoprire? E come cambierà a quel punto il legame con Soleil Sorge?

